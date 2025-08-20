Alles zu oe24VIP
Dancing Star Dr. Bohl überrascht jetzt mit neuer Single
Loses Mundwerk

Dancing Star Dr. Bohl überrascht jetzt mit neuer Single

20.08.25, 20:11
Mit seinen lockeren Hüften und seinem losen Mundwerk tanzte sich der ehemalige Dancing Star und Kabarettist Paulus Bohl bis ins Finale von „Dancing Stars“.  Jetzt überrascht er mit einer neuen Single.

Jetzt nutzt der Zweitplatzierte Dancing Star seine neu gewonnene Popularität für die Musik. Erst vor wenigen Wochen feierte er mit seinem Debütsong „Du Dummer“ den Start seiner Gesangskarriere – nun legt er nach.

Sein zweites Lied trägt den Titel „Weißer Spritzer“ und ist, wie Bohl selbst sagt, „eine Hymne der Hochkultur, die den österreichweiten, sommerlichen Spritzwein-Genuss würdigt“. Passend dazu hat der Kabarettist auch gleich ein Musikvideo gedreht: Im weißen Anzug cruist er mit einem roten Golf-Cabriolet und – selbstverständlich – einem Glas Spritzer vom Wiener Kult-Café Sperl durch die Stadt. Auch der legendäre „Spritzweinkönig“ und Bürgermeister Wiens Michael Häupl ist in gewisser Weise mit von der Partie.

Der musikalische Roadtrip endet schließlich über den Dächern Wiens im malerischen Döblinger Sonnenuntergang. Ein Toast, der nicht nur die heimische Weinkultur, sondern auch Bohls Sinn für Inszenierung zelebriert.

