Austro-VIPs und Kleider-Fauxpas beim 100. SemperOpernball

Boris Beckers Tochter kam im Brautkleid, doch sie war nicht die einzige, die beim SemperOpernball für Aufregung sorgte.

Das deutsche Pendant zum Wiener Opernball lockte wieder zahlreiche hochkarätige Gäste in die Dresdner Oper. Beim 100. Jubiläum des SemperOpernballs tanzten unter anderen Promis wie Cathy Hummels, Micaela Schäfer, Julian F.M. Stöckel, Influencerin Annika Gassner und Becker-Tochter Anna Ermakova. Letztere leitete einen Ball-Trend an, der eigentlich als Fauxpas gilt.

Weiße Kleider als Ball-No-go

Ermakova kam im weißen Brautkleid und stahl damit den Debütantinnen die Show. Auch Hummels und Schäfer trugen laut Ballettikette zu helle Farben.

Cathy Hummels hatte gar zwei unterschiedliche Kleider für einen Abend auf dem Ball dabei. Eines war ein opulenter Mix aus Altrosa und Silber mit gigantischer Schleppe und Blumenapplikationen. Das zweite war ein Prinzessinnenkleid in Lila.

Helmut Werner als Opernball-Fan

Die Austro-Promis vertrat an diesem Abend Künstlermanager Helmut Werner. Er kam mit seinem Ersatz-Vater, Sänger Heino, und posierte in einer der Logen für die Fotografen. Die beiden werden auch mit Sicherheit wieder am Wiener Opernball gemeinsam antanzen.