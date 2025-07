Beatrice Egli: Nach Konzertabbruch Party mit der Schweizer EM-Elf

Die Sängerin macht sogar die Fußballerinnen zu Schlager-Fans - in der Garderobe wurde ausgelassen gefeiert.

Nach ihrem großen Auftritt beim EM-Eröffnungsspiel in Basel, wo sie die Schweizer Hymne sang, sorgte Beatrice Egli nun für die nächste Überraschung: Die erfolgreiche Schlagersängerin tauchte am Dienstag völlig unerwartet im Teamhotel der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft in Thun auf.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen tauschte sich Egli mit Trainerin Pia Sundhage und den Spielerinnen aus – und dann wurde es richtig ausgelassen: Mit Alayah Pilgrim und anderen Nationalspielerinnen legte Egli spontan eine Tanzsession aufs Parkett. Dazu stimmte sie sogar eine Acapella-Einlage an, begleitet von Leila Wandeler am Klavier.

Begeisterung bei den Spielerinnen

„Was für ein Tag! Ein unvergessliches Highlight“, schwärmte Beatrice Egli. „Dieses Miteinander, diese Herzlichkeit und Frauenpower berührt mich jedes Mal aufs Neue.“ Auch Captain Lia Wälti zeigte sich begeistert vom Promi-Besuch: „Beatrice hat so viel positive Energie mitgebracht – genau das nehmen wir jetzt mit ins wichtige EM-Spiel gegen Finnland!“