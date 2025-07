Boris Becker: Schulden, Gefängnis, Babyglück – und plötzlich wieder Millionär!

Nach seiner Gefängnisstrafe und einer Schuldenlast in Millionenhöhe hat sich der frühere Tennisstar mit Hilfe seiner Ehefrau Lilian Monteiro zurück ins Leben gekämpft. Heute wartet in Mailand Familienglück – und ein gut gefülltes Bankkonto.

Vor wenigen Jahren schien das Leben von Boris Becker (57) endgültig entgleist. Der einstige Tennis-Held, der in Wimbledon Geschichte schrieb, musste sich vor Gericht verantworten, weil er in seinem Insolvenzverfahren Vermögenswerte verschwiegen hatte. Eine britische Richterin verurteilte ihn zu zweieinhalb Jahren Haft. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis war Becker hoch verschuldet – doch der Absturz sollte nicht das letzte Kapitel seiner Biografie bleiben.

Mehr lesen:

Private Sanierung

Heute lebt er mit seiner großen Liebe Lilian Monteiro (35) in Mailand, wo das Paar offenbar eine erstaunliche Kehrtwende geschafft hat. Lilian erwartet aktuell ihr erstes gemeinsames Kind mit Becker – sein insgesamt fünftes – und auch finanziell sind die Weichen wieder auf Erfolg gestellt.





Wie gelang es dem ehemaligen Ausnahmesportler, in so kurzer Zeit sein Image aufzupolieren und sich in der Promiwelt zurückzumelden – trotz düsterer Prognosen, dass er als vorbestrafter Insolvenzbetrüger gesellschaftlich erledigt sei?

Lilian als Retterin?

Eine entscheidende Rolle dürfte Lilian gespielt haben. Nachdem Becker in England keine Unternehmen mehr führen durfte, stellte sie ihre eigene Karriere hintan und übernahm kurzerhand das Management. Sie gründete in Italien die Firma Monforte Communications, die sich um die Vermarktung ihres Mannes kümmert.

Parallel dazu knüpfte Becker Kontakte zu alten Weggefährten. Besonders wertvoll soll der Austausch mit seinem ehemaligen Manager Ion Țiriac (86) gewesen sein, der über ein Milliardenvermögen verfügt und Becker offenbar mit strategischen Ratschlägen unterstützte.





Gemeinsam mit der renommierten Sportvermarktungsagentur Sportfive baute das Paar ein neues geschäftliches Fundament auf. Die Folge: Werbedeals, öffentliche Auftritte, Vorträge vor Spitzenmanagern – und ein Podcast mit Ex-Tennisprofi Andrea Petković (37), der für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte.

Finanziell geht es bergauf

Finanziell haben sich die Anstrengungen ausgezahlt: Rund zwei Millionen Euro setzte Lilian Monteiro laut Bunte mit ihrer Agentur in Italien bis Mitte dieses Jahres um. Etwa 490.000 Euro verblieben als Rücklage in der Firma. Hinzu kommen weitere erhebliche Vermögenswerte.

Damit ist der Mann, der einst laut Insolvenzverwalter 46 Millionen Euro Schulden angehäuft hatte, wieder auf solidem Boden. Zusammen mit Lilian blickt Boris Becker heute nicht nur einer bald wachsenden Familie entgegen – sondern auch einer neuen Ära als erfolgreicher Unternehmer und gefragter Prominenter.