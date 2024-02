Boris Becker und seine Lilian: Heimliche Verlobung!

Die 33-Jährige war während seiner Haft immer für ihn da.

Bald läuten für Ex-Tennis-Profi Boris Becker (56) erneut die Hochzeitsglocken. Nach seiner Ehe mit Barbara und jener mit Lilly will Boris nun bereits zum dritten Mal vor den Traualtar treten. Das berichtet die Zeitschrift Bunte nun in ihrer Ausgabe 08/2024, die ab dem 15. Februar, Donnerstag, erhältlich ist)..

Lilian Monteiro heißt die Auserwählte und Becker ist schon ein paar Jahre mit ihr zusammen. Sie stand ihm auch in der Zeit seines neun Monate dauernden Gefängnisaufenthaltes bei, gab ihm mentale Stärke. In einem Interview, dass er nach seiner Entlassung gab, deutete er bereits an, diesen Schritt gehen zu wollen. Die beiden wohnen seit einigen Monaten in Mailand, sie vermarktet ihn mit ihrer Firma "Monforte Communications".

Romantisch

Italien ist im Gegensatz zu England ein Steuerparadies, dort kann Becker etwas freier werken. Denn in England gilt er noch bis 2030 als pleite. Nun wenden sich Boris und Lilian schöneren Dingen zu, nämlich der bevorstehenden Hochzeit. Der Antrag soll ganz romantisch gewesen sein.