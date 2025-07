Carmen Nebel: Hochzeit und Babypläne lassen sie jubeln

Große Gefühle, prominente Gäste und Glückwünsche vom Tennis-Superstar - die Moderatorin hat Grund zur Freude.

Große Freude im Umfeld von TV-Moderatorin Carmen Nebel (68): Ihr Sohn Gregor Nebel hat geheiratet! Nach fünf Jahren Beziehung gab der Unternehmer seiner Partnerin Katrin Voigt im brandenburgischen Michendorf das Jawort. „Mit Katrin habe ich meine beste Freundin geheiratet!“, schwärmt Gregor gegenüber der „SuperIllu“.

Mehr lesen:

Die Hochzeitsfeierlichkeiten dauerten gleich drei Tage und waren bis ins kleinste Detail vom Bräutigam selbst organisiert worden. Rund 70 Gäste waren geladen, darunter prominenter Besuch: Sängerin Ella Endlich (41), Tochter von Carmens Ehemann Norbert Endlich, ließ es sich nicht nehmen, mitzufeuern. Natürlich war auch Norbert Endlich selbst unter den Gästen.

Für eine besondere Überraschung sorgten prominente Glückwünsche: Tennisstar Roger Federer gratulierte dem frisch vermählten Paar.

Katrin, die nun den Doppelnamen Nebel-Voigt trägt, arbeitet als Journalistin für das Online-Portal „Schlager.de“, das von ihrem Ehemann gegründet wurde. Aus einer früheren Beziehung bringt sie bereits zwei Kinder mit in die Ehe. Ob noch weiteres Familienglück geplant ist? „Das lassen wir auf uns zukommen. Wer weiß, was die Zukunft bringt …“, sagt Carmen Nebels Schwiegertochter mit einem Lächeln.

Familienbande bei Nebels

Gregor Nebel ist das einzige leibliche Kind der beliebten ZDF-Moderatorin. Zur Familie gehört auch Ella Endlich, die Tochter von Norbert Endlich. Ella ist aktuell mit Marius Darschin liiert, einem Managing Director. Die beiden waren schon 2018 ein Paar, trennten sich 2020 kurzzeitig, fanden aber wieder zusammen. Im Juni 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Auch Carmen Nebel selbst schwebt privat längst im Eheglück: Sie und Norbert Endlich sind seit 2011 ein Paar. Ihre Liebesgeschichte reicht allerdings weit zurück: Schon in den 1980er-Jahren in der DDR lernten sie sich kennen, verloren sich jedoch nach rund einem halben Jahr wieder aus den Augen. Erst 2010 kam es zum überraschenden Wiedersehen – ausgerechnet, als Norberts Tochter Ella in Carmens TV-Show auftrat.

Nach zehn Jahren Beziehung gaben sich Carmen Nebel und Norbert Endlich im Dezember 2021 schließlich heimlich das Jawort. Die Hochzeit hielten die beiden zunächst geheim – erst 2023 wurde bekannt, dass die Moderatorin längst verheiratet ist.

Jetzt darf also auch Sohn Gregor sein Liebesglück offiziell feiern – und wer weiß, vielleicht läuten bald erneut die Baby- oder Hochzeitsglocken im Hause Nebel.