Enthüllt! Heimliche Hochzeit für Wolke Hegenbarth

Mehr als vier Jahre ließen sich Hegenbarth und Oliver Vaid seit ihrer Verlobung Zeit. Jetzt fand die standesamtliche Hochzeit im kleinen Kreis statt.

2019 im August wurden Oliver Vaid (39) und Schauspielerin Wolke Hegenbarth erstmals Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Sieben Monate später hielt er um ihre Hand an. Ihre Antwort war zwar Ja, aber die Hochzeit ließ lange auf sich warten. Denn erst jetzt wagten die beiden den Schritt vor den Traualtar. Wie Hegenbarth gegenüber Bunte verriet, hat sie ihren Partner standesamtlich geheiratet.

Die Trauung habe in Berlin in kleinem Rahmen stattgefunden. Auch ein große Traumhochzeit sei noch in Planung: "Weil Oliver Halb-Inder ist – sein Vater gehört der Sikh-Religion an und hat neun Geschwister –, wollen wir groß in Indien heiraten."

Hegenbarth war bereits einmal verheiratet. 2002 sagte sie "Ja" zu ihrer ersten großen Liebe, dem Südafrikaner Justin Bryan. Damals fand die Zeremonie in Kapstadt statt. Nach zehn Jahren trennte sich das Paar wieder. In Oliver Vaid habe sie jedoch jetzt den Mann ihres Lebens gefunden.

Das Kennenlernen

Erstmals begegneten sich Hegenbarth und ihr nunmehriger Ehemann übrigens im Jahr 2015 um 5 Uhr in der Früh: "Du hast mich nach meiner Nummer gefragt. Vielleicht nicht direkt der Anfang unserer Beziehung - aber irgendwie auch schon. Was so eine kleine Entscheidung im mehr oder weniger Vollrausch für Auswirkungen haben kann", erzählte Wolke an ihrem zehnten Jahrestag.