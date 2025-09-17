Daniela Katzenberger begeistert mit heißer Popo-Show auf Instagram

Auf Instagram zeigt die TV-Ikone einmal mehr ihren neuen Traumkörper. In einem besonders knappen Bikini sorgt sie für Schnappatmung und verlängert den Sommer.

Der Herbst klopft zwar schon an die Tür, doch Daniela Katzenberger (38) lässt ihre Fans noch einmal in die warme Jahreszeit eintauchen. Auf Instagram sorgt die Kultblondine derzeit für sommerliche Stimmung – und heiße Reaktionen.

In einer aktuellen Story zeigt sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (58) im Swimmingpool. Strahlender Sonnenschein, Palmen im Hintergrund, Liegestühle am Beckenrand – die Szene könnte auch aus einem Urlaubsprospekt stammen. Dazu läuft der Hit „Meet Me Halfway“ von den Black Eyed Peas. Lucas hebt Danielas Hand, als wollten die beiden zu einem Tanz ansetzen. Daniela steht mit dem Rücken zur Kamera – und präsentiert ihren durchtrainierten Körper im knapp geschnittenen türkis-lila Bikini.

Daniela Katzenberger zeigt ihren Knackpo. © Instagram

Trainierter Cordalis

Auch Lucas zeigt sich in Bestform: Mit muskulösem Oberkörper, Sonnenbrille und roter Baseballcap posiert er im Partnerlook, seine Badehose greift das Farbthema von Danielas Bikini auf. Der 58-Jährige strahlt seine Frau verliebt an.

Für ihre Community formuliert Daniela eine kleine Aufforderung: „Ein Sommerbild! Wer macht mit?“ – und animiert damit ihre Fans, eigene Sommermomente zu teilen oder gleich noch einmal ins Wasser zu springen.

11 Kilo abgenommen

Dass Daniela heute so fit wirkt, ist kein Zufall: 2023 verabschiedete sie sich von elf Kilo, trainierte konsequent und feierte ihre Erfolge öffentlich. Bei einem Fitnessbewerb in Las Vegas holte die Katze sogar den zweiten Platz. Nun präsentiert sie stolz die Ergebnisse – und das nicht nur als Reality-Star, sondern auch als Motivatorin für ihre mehr als zwei Millionen Follower.