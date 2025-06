Yvonne Woelke: Bisschen prollig - so anders sah Reality-Star früher aus

Die Schauspielerin und Moderatorin steht schon lange in der Öffentlichkeit.

Vielen ist sie seit dem Drama rund um ihre neue Liebe bekannt: Yvonne Woelke und Peter Klein verliebten sich 2024 ineinander, da war er noch mit Iris Klein verheiratet und sie mit dem Unternehmer Stephan K.

Die mögliche Affäre der beiden sorgte für hohe Wellen in deutschen Promikreise und zu einem großen Streit zwischen Peter und seiner Ex Iris. Dabei war Yvonne bereits vor dieser Causa in Promikreisen bekannt, arbeitete als Moderatorin und zeitweise auch als Schauspielerin.

© Getty Images

Tournee

Sie war von 2004 bis 2005 mit der Inszenierung "Takemitsu - My Way of Life" auf Tournee in Japan, Paris und Berlin. Bis zu seinem Tod war Woelke auch gut mit dem Nachtclubkönig Rolf Eden befreundet.

© Getty Images

Yvonne und Peter

Mittlerweile ist sie oft in Reality-Formaten zu sehen, gewann mit Peter die zweite Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Früher, in den 2000ern zeichnete sich ihr Look noch als verspielt und bisschen prollig aus. Heute ist Yvonne viel klassischer angezogen.