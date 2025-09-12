Liebes-Debüt am Red Carpet: Roland Trettl und Miriam Höller zeigen sich als Paar

Roland Trettl und Miriam Höller traten beim Deutschen Fernsehpreis erstmals offiziell als Paar auf – und ließen mit ihrem Auftritt keinen Zweifel an ihrem Glück.

Großer Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis: TV-Koch Roland Trettl und Miriam Höller schritten erstmals gemeinsam über den roten Teppich – und machten ihre Beziehung endgültig öffentlich.

Während Trettl in seiner VOX-Show „First Dates“ regelmäßig Singles beim Flirten und Verlieben unterstützt, war sein eigenes Liebesleben zuletzt weniger gradlinig. Nach der Trennung von seiner Ehefrau schien das Kapitel Liebe fürs Erste abgeschlossen. Doch seit Anfang des Jahres ist alles anders: Mit Miriam Höller an seiner Seite wirkt der 54-Jährige angekommen und glücklich.

„Es ist wunderschön, dass wir hier gemeinsam auftreten dürfen“, schwärmte Höller im RTL-Interview. Und auch Trettl gab einen ehrlichen Einblick in das Geheimnis ihrer Harmonie: „Der Frau immer etwas Gutes kochen, neugierig bleiben, einen Blick in die Zukunft werfen – aber gleichzeitig im Jetzt leben.“ Wichtig sei zudem, die Vergangenheit des anderen zu respektieren und in schwierigen Momenten füreinander da zu sein.





Höllers bewegte Vergangenheit

Dass Miriam Höller heute so strahlen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. 2016 beendete ein schwerer Unfall mit doppelten Fußbrüchen ihre Karriere als Stuntfrau. Nur wenige Monate später verlor sie ihren Verlobten Hannes Arch (†48) bei einem Helikopterabsturz – ein Schicksalsschlag, der sie fast zerbrechen ließ. Doch Höller kämpfte sich zurück ins Leben, blieb ihrem Optimismus treu – und hat nun in Trettl eine neue Liebe gefunden.

„Wir sind sehr ehrlich miteinander“, betont sie – ein Schlüssel, der die Beziehung für beide besonders macht. Für Roland Trettl und Miriam Höller ist der gemeinsame Auftritt beim Fernsehpreis damit mehr als nur Glamour: Es ist der sichtbare Start in ein neues Kapitel.