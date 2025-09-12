Birgit Lauda: Nach Hochzeit und Paarlauf - jetzt Umzug nach Kitzbühel?

Nach ihrer Hochzeit mit Marcus Sieberer rückt nun der gemeinsame Lebensmittelpunkt des Paares in den Fokus - Lauda kaufte sich erst vor ca. einem Jahr eine Villa in Kitzbühel.

Großer Auftritt für Birgit Lauda: Die Society-Lady sorgte diese Woche beim Fundraising Dinner der Wiener Albertina für Aufsehen. Erstmals seit ihrer Hochzeit zeigte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann, dem Unternehmer Marcus Sieberer, auf dem roten Teppich – und strahlte an der Seite ihres Ehemannes um die Wette.

Jahrelang kämpfte Birgit Lauda, Witwe von Formel-1-Legende Niki Lauda (†70), gegen die Privatstiftung ihres verstorbenen Mannes. Im Sommer 2024 siegte sie vor Gericht und bekam ihren Pflichtteil von 16,6 Prozent des Millionenvermögens zugesprochen. In ihrem nunmehrigen Gatten hat sie einen Ruhepol in dieser turbulenten Zeit gefunden.

Birgit Lauda und Marcus Sieberer beim Fundraising Dinner auf der Albertina-Terrasse. © Andreas Tischler

Luxuriöses Heim

Schon vor der Trauung im Mai war über das glamouröse Paar viel berichtet worden. Damals hieß es, die beiden hätten sich ein luxuriöses Haus in Kitzbühel gesichert. Laut oe24-Informationen wurde die Villa bereits im Jänner fertiggestellt. Doch die Frage bleibt: Zieht das Ehepaar nun fix nach Tirol – oder bleibt das Chalet lediglich ein exklusiver Nebenwohnsitz?

Denn: Birgit Lauda soll mittlerweile mit den Zwillingen Max und Mia bei Sieberer in der Schweiz leben. Ob die Kitzbüheler Villa künftig zur Hauptadresse wird oder nur als Rückzugsort in den Alpen dient, ist bislang offen.