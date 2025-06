Fast 40 Jahre jünger: SIE soll die Neue von Lothar Matthäus sein

Den ersten gemeinsamen Auftritt absolvierten Lothar und Theresa bei einem Skirennen in Ischgl im April 2025.

Lothar Matthäus, einst Weltmeister-Kapitän und heute vielgefragter TV-Experte, macht aus seinem Privatleben eigentlich selten ein großes Thema. Doch wenn sich der 63-Jährige immer wieder mit derselben Frau in der Öffentlichkeit zeigt, dann darf man hellhörig werden – vor allem, wenn es sich dabei um eine so auffällige Begleiterin handelt wie Theresa Sommer (26).

Schon im April war sie erstmals an der Seite des einstigen Weltfußballers bei einem Promi-Skirennen in Ischgl aufgetaucht – brünett, sportlich, elegant. Seitdem mehren sich die öffentlichen Auftritte der beiden.





Auftakt in Ischgl, Dauerpräsenz in München

Spätestens im Juni wurde es offensichtlich: Theresa war sowohl beim Nations-League-Halbfinale Deutschland gegen Portugal am 4. Juni als auch beim Finale am 8. Juni in der Münchner Allianz Arena an Matthäus’ Seite – beide Male perfekt gestylt, sie im gepflegten Casual-Look, er wie gewohnt im Anzug. Dass sie nicht einfach nur eine flüchtige Bekanntschaft ist, zeigt auch ein Instagram-Video, das wenige Tage später auftauchte: Die beiden fahren gemeinsam im Auto, offenbar auf dem Weg zu einem Event, er am Steuer, sie elegant geschminkt und mit Hochsteckfrisur – und in der Stimmung: vertraut, gelöst, fast schon eingespielt.

Wer ist Theresa Sommer?

Über die junge Frau ist bislang wenig bekannt – außer: Sie kann Skifahren, beherrscht Judo, hat in England studiert – Psychologie und Wirtschaft stehen in ihrem Lebenslauf. Und sie scheint mehr zu sein als nur ein hübsches Accessoire. Freunde des Ex-Kickers berichten, dass Theresa einen ruhigen, klugen und sympathischen Eindruck hinterlässt – genau die Art von Begleitung, mit der Matthäus im Alltag gern gesehen wird.

Dabei war dieses in den vergangenen Jahrzehnten oft genug Thema in den Schlagzeilen. Fünf Ehen, fünf Scheidungen, zuletzt von Anastasia (34), der Mutter seines jüngsten Sohnes Milan (11). Davor waren es Sylvia (65), Lolita (64), Marijana (53) und Liliana (37), mit denen der Rekord-Nationalspieler (150 Länderspiele) den Bund fürs Leben schloss – jeweils mit unterschiedlicher Haltbarkeit.





Neuer Lebensabschnitt?

Ob Theresa Sommer nun die nächste große Liebe in Matthäus’ bewegtem Leben ist, bleibt offen. Doch die Regelmäßigkeit der gemeinsamen Auftritte lässt vermuten: Sie ist mehr als nur eine flüchtige Begleitung. Und wer Lothar Matthäus kennt, weiß: Wenn er jemanden derart präsent zeigt, dann ist da meist mehr im Spiel als nur Sympathie.