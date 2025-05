Formel 1 & Familienglück: Klum kuschelt mit Flavio Briatore

Das Model zeigt sich mit dem italienischen Sport- und Industriemanager.

Beim Formel-1-Rennen in Monaco stand am Sonntag nicht nur der Motorsport im Fokus – auch ein familiärer Schnappschuss sorgte für Aufmerksamkeit: Leni Klum (21), Tochter von Supermodel Heidi Klum (51), zeigte sich gut gelaunt an der Seite ihres leiblichen Vaters Flavio Briatore (75) und ihres Halbbruders Falco (15).

Ungewöhnlicher Anblick

Das ungewohnt familiäre Foto wurde am Rande des prestigeträchtigen Monaco-GPs aufgenommen und von Briatore persönlich auf Instagram veröffentlicht. „Leni und Falco beim GP von Monaco“, schrieb der italienische Geschäftsmann und frühere Formel-1-Teamchef auf Italienisch. Auf dem Bild lehnt sich Leni lächelnd an ihren Vater, während Falco ihn freundschaftlich von hinten umarmt. Leni selbst teilte das Foto in ihrer Instagram-Story, ebenso wie ihre Mutter Heidi Klum – sie ergänzte lediglich ein schlichtes Herz-GIF. Ob sie ebenfalls vor Ort war, blieb unklar. Immerhin war Heidi in den Tagen zuvor bei den Filmfestspielen in Cannes – nur wenige Kilometer entfernt.

Bereits im Vorjahr war ein ähnliches Bild entstanden: Damals besuchten Leni und Heidi gemeinsam das Rennen im Fürstentum, auch Briatores Ex-Ehefrau Elisabetta Gregoraci war damals dabei. Es scheint, als hätten sich die einst komplizierten Familienverhältnisse deutlich entspannt.

Vom brüchigen Kontakt zur Familienharmonie

Leni Klum stammt aus einer kurzen Beziehung zwischen Heidi Klum und Flavio Briatore Anfang der 2000er. Noch vor Lenis Geburt 2004 trennten sich die Eltern. In den ersten Jahren hatte der Unternehmer kaum Kontakt zu seiner Tochter. 2009 adoptierte Heidi Klums damaliger Ehemann, Sänger Seal (62), die damals fünfjährige Leni – mit Briatores Zustimmung.





Erst Jahre später kam es zur langsamen Annäherung. 2011 gab Briatore in einem Interview zu, dass er seine Tochter damals noch nie persönlich getroffen hatte. Seither hat sich einiges geändert: Inzwischen verbringen Leni und ihr Vater immer wieder gemeinsame Zeit, wie die aktuellen Bilder aus Monaco zeigen. In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica erklärte Briatore 2022: „Ich habe nicht die tägliche Beziehung zu ihr, die ich zu Falco habe – das ist logisch. Aber das bedeutet nicht, dass ich sie weniger liebe.“

Das Bild aus Monaco steht nun symbolisch für ein neues Kapitel: ein entspanntes, öffentliches Familienleben – zumindest für einen Moment.