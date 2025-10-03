Hape Kerkeling überrascht mit Aussage: "Zeit läuft mir davon"

Der Kult-Comedian feiert seine Rückkehr auf die Kinoleinwand - und das gleich im Doppelpack. Kerkeling hat also Grund zu feiern, doch die Projekte stimmen ihn auch nachdenklich.

Hape Kerkeling (60) kehrt zurück auf die große Leinwand. Im kommenden Jahr wird der Komiker in gleich zwei Kinofilmen zu sehen sein – und das sorgt bei ihm offenbar auch für nachdenkliche Momente.

Fans dürfen sich auf die Rückkehr seiner Kultfigur Horst Schlämmer freuen: In „Horst Schlämmer sucht das Glück“ schlüpft Kerkeling wieder in die Rolle des schnauzbärtigen Lokalreporters, der seit den frühen 2000er-Jahren die Herzen der Comedy-Fans erobert. Parallel dazu spielt er in der Komödie „Extrawurst“ eine Hauptrolle. Starttermin für Extrawurst ist der Jänner, während der Schlämmer-Film im März 2026 in die Kinos kommt.

Nachdenkliche Worte

Im Interview mit „Brisant“ äußerte Kerkeling, dass zwei Filme in einem Jahr für ihn etwas Neues seien. Mit einem Schulterzucken fügte er hinzu: „Als älterer Herr, vielleicht denke ich auch, die Zeit läuft mir weg.“ Acht Jahre ist es inzwischen her, dass er zuletzt in einer Hauptrolle zu sehen war: 2018 spielte er in dem Spielfilm „Der Junge muss an die frische Luft“.

Die Figur Horst Schlämmer ist seit 2000 ein fester Bestandteil seiner Karriere. 2009 erhielt der schnauzbärtige Reporter mit „Horst Schlämmer – Isch kandidiere!“ sogar seinen ersten Kinofilm, in dem er nach dem Kanzleramt strebte. Die Frage, warum Kerkeling genau jetzt den Sprung zurück ins Kino wagt, lässt der Komiker in dem Interview offen – sein Comeback aber verspricht humorvolle Unterhaltung und nostalgische Momente für die Fans.