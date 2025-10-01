Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Ein Jahr nach Krebs-Diganose: Skistar vor Comeback
Ein Jahr nach Krebs-Diganose: Skistar vor Comeback

01.10.25, 19:11
Es könnte DAS Ski-Wintermärchen der in wenigen Wochen beginnenden Olympia-Saison werden: Vor mehr als einem Jahr an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, eine Saison ohne Weltcuprennen, steht der Schweizer Abfahrtsstar Niels Hintermann (30) nun vor einem Comeback.

Es gehe ihm "tipptopp", sagte der soeben aus dem Trainingslager in Südamerika zurückgekehrte Sieger von drei Weltcuprennen (zuletzt Abfahrt in Kvitfjell im Februar 2024). Nach schwierigen Zeiten mit erfolgreicher Chemotherapie zu Jahresbeginn genieße er es nun, wieder trainieren und reisen zu können.

Zuversicht nach Krebs-Diagnose

Hintermann war auch nach der schlimmen Krebs-Diagnose immer zuversichtlich gewesen. Nach Bekanntwerden der Diagnose hatte er gemeint: "Ich bin happy, dass ich so viele gute Leute um mich herum, habe. Es schaut sehr gut aus, dass es nach bestandener Chemo weg ist und dass ich den Sport machen kann." Im August wollte er wieder mit dem Schweizer Team auf Schnee trainieren. Das ist ihm gelungen.

Jetzt ist Hintermann bereit für den nächsten Schritt. Bis zum Abfahrts-Auftakt Anfang Dezember in Beaver Creek (Colorado) will er wieder konkurrenzfähig sein.

"Genieße Sonnenaufgänge plötzlich mehr"

Seine Erkrankung habe aber vieles in seinem Leben relativiert. "Gewisse Dinge erscheinen plötzlich weniger dramatisch", so Hintermann. "Anderes, wie Sonnenaufgänge, genieße ich dafür plötzlich wieder mehr." Allen voran sei er froh, wieder mehr "Normalität" zu haben. Zum Beispiel die Frage, wie es ihm geht, kurz und knapp mit "tipptopp" antworten zu können.

