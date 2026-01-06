"Heftig unterwegs" – Thomalla-Ex Sven Martinek legt Alkohol- und Drogen-Beichte hin

Sven Martinek, bekannt aus „Morden im Norden“, spricht in der NDR-Talkshow „DAS!“ über seine bewegte Vergangenheit. Der Schauspieler erzählt erstmals offen von Alkohol, Drogen und dem entscheidenden Wendepunkt, der sein Leben komplett veränderte.

Sven Martinek zeigt sich so offen wie selten zuvor. Der Schauspieler, bekannt aus der Krimiserie „Morden im Norden“, spricht über dunkle Kapitel seines Lebens – und über jenen Moment, der für ihn zum Wendepunkt wurde.

Treffen zwei beliebte TV-Ermittler in einer Talkshow aufeinander, geht es meist um Dreherlebnisse, heitere Anekdoten und Einblicke hinter die Kulissen. In der NDR-Talkshow „DAS!“ nahm das Gespräch mit Sven Martinek (61) und Ingo Naujoks jedoch eine deutlich tiefere Wendung. Martinek entschied sich für bemerkenswerte Offenheit und sprach ehrlich über seine bewegte Biografie, seine Vergangenheit mit Alkohol und Drogen sowie über den Schritt, der sein Leben grundlegend veränderte.

Freundschaft und Vertrauen am Set

Seit 2006 stehen Martinek und Naujoks gemeinsam als Ermittler Lars Englen und Finn Kiesewetter vor der Kamera. Im Gespräch mit Moderator Hinnerk Baumgarten wurde rasch deutlich, dass ihre Verbindung weit über den beruflichen Rahmen hinausgeht. „Wir arbeiten jetzt seit 14 Jahren zusammen. Das Tolle ist, dass es bei uns überhaupt keine Eifersucht oder Neid gibt – wir ergänzen uns einfach super“, erklärte Martinek. Auch Naujoks betonte das gegenseitige Vertrauen: Man müsse nicht jede freie Minute miteinander verbringen, doch es gebe stets Raum für „tolle Gespräche“ und eine besondere Nähe.

Ein schonungsloser Blick in die eigene Vergangenheit

Im weiteren Verlauf wurde das Gespräch ernster. Martinek sprach offen über seinen jahrelangen Umgang mit Alkohol und Drogen. „Ich war schon heftig unterwegs. Was Alkohol und Drogen und all diese ganzen Sachen anging“, räumte er ein. Vor rund sechs Jahren habe er erkannt, dass es so nicht weitergehen könne. „Wenn ich so weitermache, bin ich irgendwann nicht mehr da oder liege in irgendeiner Klinik. Ab jetzt gibt’s einen Cut, ab jetzt muss ich mein Leben verändern und bewusst leben, verantwortungsvoll leben.“

Der schwierigste Schritt

Besonders emotional wurde Martinek, als er über seine Familie sprach. Lange Zeit habe er aus Angst den Kontakt zu seinen Kindern gemieden. Schließlich entschloss er sich jedoch zu einem radikalen Schritt und schrieb ihnen allen ehrliche Briefe über seine Vergangenheit. „Je ehrlicher man ist, desto mehr offene Arme bekommt man“, sagte er sichtlich bewegt. Die positive Resonanz seiner Kinder bestärkte ihn darin, dass Offenheit – so schmerzhaft sie auch sein könne – der richtige Weg sei. Auch zu seiner Tochter Esther Sedlaczek hatte er über 16 Jahre keinen Kontakt.

Martineks Ehefrau Bianca stand stets hinter ihm. © Getty Images

Anerkennung von einem Weggefährten

Ingo Naujoks, der Martineks Wandel aus nächster Nähe erlebte, zeigte sich tief beeindruckt. „Ich war mega stolz auf den Mann an meiner Seite. Es hat mir gezeigt, dass Veränderung möglich ist, wenn man sie wirklich will“, sagte er.

Heute nutzt Sven Martinek seine Erfahrungen, um gemeinsam mit seiner Partnerin andere Menschen im Coaching zu begleiten. „Es gibt noch so viel zu lernen“, erklärte er. Wo er früher Verantwortung gemieden habe, stehe er heute bewusst, reflektiert und ehrlich im Leben. Dabei sei auch seine Frau Bianca stets eine wichtige Stütze an seiner Seite gewesen.