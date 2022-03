Heidi kuschelt sich nackt an ihren Anton

Neuerdings kuschelt sich Heidi nicht an Tom, sondern an Anton

Erst Tom, jetzt Anton. Supermodel Heidi Klum schmiegt ihre Brüste "Hans und Franz" liebevoll an die Schnauze ihres Bundes Anton. Auf Instagram liefert sie dazu gleich eine ganze Oben-ohne-Show. Zuhause trägt Heidi am liebsten Nichts, daraus macht sie schon seit Jahren kein Geheimnis. Bei der Oscar-Aftershowparty von Vanity Fair hüllte sie sich zumindest in eine Art BH-Kleid. Nahaufnahmen ihres drallen Dekolleté postete sie im Anschluss auf Instagram.

Werbung mit nackter Haut

Das Posting hatte eigentlich nur einen Zweck: Es sollte Werbung für Schmuck-Designerin Lorraine Schwartz werden. Heidis Fans haben dabei jedoch abermals nur Augen für "Hans und Franz".