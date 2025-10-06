Heinz und Annika Hoenig: Erst nach 6 Jahren funkte es

Der Schauspieler und seine Ehfrau gehen öffentlich gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen. Wie sich die beiden kennengelernt haben war aber bisher ein gut gehütetes Geheimnis.

Er hat sich nach einer schweren Erkrankung eindrucksvoll zurück ins Leben gekämpft – immer an seiner Seite: seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Dass Heinz Hoenig (74) und seine 34 Jahre jüngere Partnerin (40) ein eingeschworenes Team sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Auf Instagram lassen die beiden ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben – mit viel Humor, Offenheit und Einblicken in ihr gemeinsames Leben.

In ihrer neuesten Fragerunde wollten die Follower vor allem eines wissen: Wie haben sich Heinz und Annika eigentlich kennengelernt? Die Antwort darauf ist ebenso charmant wie filmreif.

Ein Zufall, der keiner war

„Wir haben uns vor genau 13 Jahren kennengelernt, in Harlingerode“, erzählen Heinz Hoenig und seine Frau offen. In jenem Ort, in dem der Schauspieler aufgewachsen ist, kreuzten sich erstmals ihre Wege. „Ich sag ja immer: Zufälle gibt’s, die gibt es gar nicht“, sagt Annika lächelnd.

Damals brachte sie einer Bekannten Kaminholz vorbei – und traf dabei auf Heinz Hoenig. „Der war mir ja jetzt nicht ganz unbekannt. Denn meine Großmutter, Oma Jutta, bei der ich aufgewachsen bin, war ein sehr, sehr großer Fan von dem Heinz. Und ich musste mir quasi gezwungenermaßen jeden seiner Filme mit anschauen“, erzählt sie mit einem Augenzwinkern.

Auch wenn sie selbst nicht so begeistert war wie ihre Oma, war sie doch ein bisschen nervös. Der Schauspieler wusste das Eis allerdings rasch zu brechen: „Bis du gesagt hast: ‘Du hast ja krasse Augen.’ Und dann war das Eis erstmal gebrochen.“

Aus Freundschaft wurde Liebe

Bis aus der ersten Begegnung eine Beziehung wurde, vergingen allerdings einige Jahre. „2012 haben wir uns kennengelernt und 2018 haben wir uns lieben gelernt. Aus Freundschaft ist dann sozusagen Liebe entstanden“, verrät Annika Kärsten-Hoenig. Darauf will sie von ihrem Mann wissen: „Hast du dich da gleich in mich verliebt?“ Heinz kontert schlagfertig: „Ich war immer in dich verliebt. Ich wusste es bloß nicht.“

Auch heute, viele gemeinsame Jahre später, sprühen zwischen den beiden noch die Funken – wie ein aktuelles Instagram-Video beweist. „Würdest du dich heute auch noch in mich verlieben?“, fragt Annika ihren Gatten. „Na klar, ich BIN in dich verliebt!“, betont Hoenig und zeigt seiner Frau im selben Moment scherzhaft den Vogel.

Annika lacht nur und meint: „Unsere Macke ist wenigstens kompatibel. Das ist das Geheimnis unserer Beziehung.“