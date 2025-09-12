Judith Williams kämpft bei "Die Höhle der Löwen" mit den Tränen

TV-Löwin Judith Williams kämpft in der neuen Folge von "Die Höhle der Löwen" mit den Tränen. Eine Gründerin erinnert sie an ihre eigene schmerzvolle Vergangenheit – als sie mit ihrer kleinen Tochter fast auf der Straße stand.

Als Slim, Gründerin des Gesichtspflege-Eisballs "Krior", ihre Geschichte erzählt, wird Williams emotional, kämpft mit den Tränen. "Ich stelle mir gerade vor, wie das für dich gewesen ist, diese 300.000 Euro Gründerkredit aufzunehmen, weil ich das genau hinter mir habe", erzählt die Investorin. Auch sie riskierte alles, als sie 2007 als alleinerziehende Mutter ihre Kosmetiklinie gründete.

"Ich hatte zu viele Schulden, stand mit meinem kleinen Mädchen auf der Straße", enthüllt Williams ihre damalige Notlage. Gerettet wurde sie durch ihre Mutter, die kurzerhand bei ihr einzog. Erst 2011 wendete sich ihr Schicksal komplett, als sie den Moderator Alexander-Klaus Stecher kennenlernte und eine "bunte Patchwork-Familie mit vier wundervollen Kindern" gründete, sagt sie gegenüber "Bild".

Margarete Slim (43) bei "Die Höhle der Löwen" © RTL

"Ich habe in ihren Augen die Angst gesehen, in 'Die Höhle der Löwen' keinen Deal zu bekommen. Sie braucht nicht nur einen Scheck. Sie braucht einen Mentor", sagt Williams über die Situation von Slim.