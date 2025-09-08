Alles zu oe24VIP
© getty

Mit 83 Jahren

Krimi-Legende und Schauspiel-Star Horst Krause verstorben

08.09.25, 10:38
Der deutsche Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er war durch zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen bekannt. 

Der Schauspieler Horst Krause ist tot. Nach Angaben wurde er 83 Jahre alt und starb vor wenigen Tagen.

Bekannt aus Film und Fernsehen

Krause war dem Publikum über Jahrzehnte durch zahlreiche Rollen vertraut. Besonders bekannt wurde er als Polizeihauptmeister Krause im Polizeiruf 110.

Publikumsliebling

Neben seiner Paraderolle im Krimi-Format wirkte Krause in vielen weiteren Film- und Fernsehproduktionen mit und prägte das deutsche Fernsehen über Jahre hinweg.

