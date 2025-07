Lena Meyer-Landrut abgetaucht – Panik unter ihren Fans wächst!

Die Sängerin hat vor einem Jahr zum letzten Mal etwas gepostet - ihre psychische Gesundheit litt sehr unter dem großen Ruhm. Die Fans erhoffen sich ein baldiges Lebenszeichen.

Vor einem Jahr verschwand Lena Meyer-Landrut (34) überraschend von ihren Social-Media-Kanälen, nachdem sie zuletzt fröhlich Eindrücke von ihrer Tour geteilt hatte. Seitdem herrscht auf ihren Profilen stille – kein neues Foto, keine Updates, keine Musik. Die Fans sind besorgt und fordern auf Instagram immer wieder: „Lena, gib uns ein Lebenszeichen!“ Doch die Sängerin, die mit ihrem ESC-Sieg 2010 weltweit berühmt wurde, hat sich komplett aus dem Rampenlicht zurückgezogen und lebt wieder zurückgezogen und privat, so wie zu Beginn ihrer Karriere.

Hinter diesem Rückzug steckt mehr als nur eine Pause vom Showgeschäft: Im vergangenen Sommer musste Lena mehrere Konzerte absagen, da sie wiederholt unter heftigen gesundheitlichen Problemen litt. In einer Sprachnachricht an ihre Fans berichtete sie damals von mehreren Krankenhausaufenthalten wegen starker Krämpfe und kündigte eine notwendige Auszeit an.





Schattenseiten des Ruhms

Ähnlich wie Lena nimmt auch DJ Felix Jaehn, der sich kürzlich als nicht-binär outete, eine Auszeit. Der Erfolgsmusiker zog sich 2024 für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurück, um sich mental zu stabilisieren. Im Interview sprach er offen über den schweren Weg zurück ins Rampenlicht und die Bedeutung von Therapie und Auszeiten, um die Balance zwischen Beruf und Gesundheit zu finden.

Diese persönlichen Rückzüge von Prominenten zeigen die Schattenseiten des Ruhms, der nicht nur Bewunderung, sondern auch immense Belastungen mit sich bringt. Viele Stars leiden unter dem Druck von Medien, Fans und der ständigen öffentlichen Beobachtung, was oft in psychischen Problemen mündet.

© Instagram/lenameyerlandrut

Selbstschutz

Beispiele wie Justin Bieber verdeutlichen, wie stark der innere Kampf sein kann: Der Kanadier musste seine Welttournee abbrechen und sich zurückziehen, um mit seinem persönlichen und öffentlichen Druck klarzukommen. In seinen Songs verarbeitet er offen seine Schwierigkeiten mit dem Leben im Rampenlicht.

Lenas Rückzug ist daher kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Phänomens – der Balanceakt zwischen Erfolg und Selbstschutz, den viele Stars immer wieder neu meistern müssen.