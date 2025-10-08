Mager-Alarm um Giulia Siegel: "Viel zu dünn" wegen Reality-TV-Stress

Die Tochter von Ralph Siegel erzählt, dass sie fast einen Monat lang keine richtige Mahlzeit zu sich genommen hat.

Giulia Siegel erlebt derzeit einen echten Karriere-Höhepunkt: Die DJane und Reality-TV-Persönlichkeit ist so gefragt wie selten zuvor und jagt von einem TV-Set zum nächsten. Doch der Terminstress fordert seinen Tribut – Zeit für ausgewogene Ernährung bleibt kaum. Nach wochenlangen Dreharbeiten hat die 50-Jährige deutlich an Gewicht verloren.

Die Tochter von Ralph Siegel (80) steht aktuell für gleich mehrere Formate vor der Kamera. In der Abenteuer-Spielshow „The Summit“ ist sie derzeit zu sehen, und schon am Mittwoch folgt ihr Auftritt bei „Der Promihof“ auf RTLZWEI. Gedreht wurde Letztere bereits Anfang August in Warschau.

Gegenüber Bild schildert Siegel, wie dicht getaktet ihr Alltag zuletzt war: „Ich kam gerade von einem Dreh (Sendung noch streng geheim, d. R.) und war gerade mal zwölf Stunden zu Hause, um meinen Koffer zu packen. Ich bin abends um 21 Uhr in München gelandet und saß am nächsten Tag mittags schon wieder im Flieger nach Polen.“

Das hohe Arbeitspensum blieb nicht ohne Folgen

„Ich bin gerade viel zu dünn“, sagt Siegel. „Ich war 29 Tage am Stück in zwei Formaten, mit wenig Essen und in der Kälte. Abends hatten wir beim Dreh draußen drei bis fünf Grad. Ich hatte jeden Tag drei Wollkragenpullover und warme Leggins an. Anschließend wog ich nur noch 52 Kilo.“

Um wieder zu ihrem Wohlfühlgewicht von rund 60 Kilo zu kommen, setzt Giulia nun auf Genuss – und das Oktoberfest half dabei tatkräftig mit: „Wenn ich in München bin, bin ich jeden Tag auf der Wiesn. Die Hendl sind gut. Ich habe schon drei Kilo wieder drauf und fünf sollen es noch werden.“

Letztes Jahr hatte Giulia Siegel noch ein deutlich gesünderes Aussehen - ihr Ziel ist es, wieder acht Kilogramm zuzunehmen. © Getty Images

Auch privat kam sie in den letzten Wochen zu kurz. Ihren Partner Ludwig Heer, mit dem sie seit 2016 liiert ist, sah sie während der Drehphase kaum. Doch der nahm die Situation gelassen: „Er hat es genossen, dass ich weg war. Er war beim Fallschirmspringen und jeden Tag beim Golfspielen und war mit dem Wohnwagen bei seinen Eltern am Schliersee.“

Nach den anstrengenden Wochen gönnte sich das Paar schließlich eine wohlverdiente Auszeit – Sonne, Entspannung und gutes Essen inklusive: „Da war das Essen auch fantastisch“, erzählt Siegel über den gemeinsamen Kurzurlaub in Ägypten.