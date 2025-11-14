Maite Kelly: Tränenauftritt bei ORF-Spendengala für Licht ins Dunkel

Die Sängerin plauderte im ORF über sehr private Themen. Ihre älteste Tochter Agnes sei erst vor kurzem ausgezogen.

Die LICHT INS DUNKEL-Gala bot viele emotionale Höhepunkte – der berührendste kam jedoch on Maite Kelly, die während eines Gesprächs mit Moderatorin Eva Pölzl sehr persönliche Einblicke gab. Als es um ihren neuen Song „Ich will alles für dich“ ging, hielt die Sängerin die Tränen kaum zurück. Das Lied widmet sie ihrer ältesten Tochter Agnes, und allein der Gedanke an sie ließ Maite Kelly während des Live-Gesprächs sichtlich zu Herzen gehen.

Sie erzählte, dass der Moment, in dem die Anfrage für ihren Gala-Auftritt kam, genau mit der Entstehung des Songs zusammenfiel. Diese Überschneidung habe die Performance für sie besonders bedeutend gemacht.

Maite Kelly kündigt Österreich-Termin an

Trotz der Emotionen nutzte Maite Kelly die Gelegenheit, um eine erfreuliche Nachricht zu verkünden: „2026 komme ich nach Österreich!“ Sie bestätigte, dass ein Tour-Stopp in geplant ist – und das Publikum daher nicht lange auf sie warten müsse.





Besonders wichtig ist ihr dabei die soziale Verträglichkeit der Ticketpreise. Sie betonte, dass sie bewusst darauf achte, dass ihre Konzerte erschwinglich bleiben: Sie wolle, „dass alleinerziehende Mütter, wie ich es bin, sich das leisten können.“

Dieser Gedanke sorgte im Studio für warmen Applaus – und unterstrich Maite Kellys Anliegen, Musik und Live-Erlebnisse für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen.

Ein Auftritt, der nachhallt

Inmitten eines Abends voller Solidarität und musikalischer Highlights hinterließ Maite Kelly einen besonders tiefen Eindruck. Insgesamt kamen an dem Abend übrigens 3.154.076 Euro an Spenden zusammen.