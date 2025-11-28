Maite Kelly und die Lust: Sängerin überrascht mit Erotik-Talk

Maite Kelly begeistert ihre Fans seit Jahren mit Songs über große Gefühle – doch nun gewährte sie im TV einen besonders persönlichen Moment. In der „Giovanni Zarrella Show“ sprach die 45-Jährige ungewöhnlich offen über Liebe, Nähe und ihre eigene Erfahrung mit romantischen Höhenflügen.

Spätestens seit ihrem Hit „Warum hast du nicht nein gesagt?“ gilt Maite Kelly. als Expertin für große Gefühle – doch über das Thema Erotik sprach die Sängerin bisher selten direkt. Bei der Aufzeichnung der neuen „Giovanni Zarrella Show“ am 26. November in Offenburg zeigte sie sich nun ungewohnt offen.

Bereits mit ihrem Auftritt lag eine besondere Spannung in der Luft. Maite Kelly präsentierte ihren Song „Der Morgen danach“, dessen Text eine leidenschaftliche Nacht beschreibt. „Du hast mich dreimal in den Himmel gebracht“, heißt es darin – Zeilen, die wenig Raum für Spekulation lassen.

Moderator Giovanni Zarrella griff die doppeldeutige Stimmung sofort auf. „Dreimal kommst du heute Abend … auf die Bühne“, scherzte er. Das Publikum reagierte lachend, Maite Kelly nahm es gelassen: „Ist eine Glückszahl.“

One Night Stands?

Auf die Frage, wie autobiografisch der Song sei, antwortete Kelly nach kurzem Zögern: Bei manchen Titeln wie „Heute Nacht für immer“ handle es sich rein um kreative Geschichten. Bei „Der Morgen danach“ könne sie dies jedoch „nicht verneinen“. Sie bekomme überraschend viel Fanpost zum Song – „vor allem von Männern“, wie sie betont. Ein Fan habe ihr geschrieben, er gönne ihr alles, hoffe aber, dass seine Frau den Titel nicht höre: „Nicht dass sie dann sagt: ‚Schatz, was die Maite hat, will ich auch.‘ Ich habe nämlich Rücken.“

Im Gespräch betonte Kelly außerdem die Bedeutung von Nähe in Beziehungen: „Eros, Erotik ist unter dem Mantel der Liebe fast lebenswichtig. Das Feuer brauchen wir Frauen auch.“ Gleichzeitig wolle sie den Druck herausnehmen: „Ich glaube, ich darf im Namen aller Frauen sagen: Wir sind auch froh, wenn wir einmal in den Himmel kommen.“ Auch hier folgte ein spontaner Applaus aus dem Publikum, während Zarrella lachend kommentierte: „Lieber einmal als keinmal.“

Neue Liebe

Nach der Trennung von Florent Raimond ist Maite Kelly wieder vergeben – Details hält sie privat. Fest steht jedoch: 2026 erscheint ihr neues Album, das sich, wie sie verrät, besonders an Frauen richtet. Welche Botschaften darin versteckt sein werden, bleibt abzuwarten.