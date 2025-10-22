Moderatorin Laura Wontorra zeigt sich "oben ohne" auf Instagram

Laura Wontorra überrascht ihre Follower mit einem ganz besonderen Einblick in ihr Leben. In einem aktuellen Instagram-Reel zeigt sich die Moderatorin von einer völlig ungewohnten Seite und gewährt ihren Fans einen authentischen Blick hinter die Kulissen.

Laura Wontorra (36) hat ihre Follower auf Instagram mit einem ganz besonderen Anblick überrascht. In einem aktuellen Reel zeigte sich die Moderatorin völlig ungeschminkt – also quasi oben ohne – und ließ ihre Community an ihrer persönlichen Make-up-Routine teilhaben. Ganz ohne Filter oder Effekte und in lockerer Kleidung erklärte Laura mit einem Voice-over, wie sie Schritt für Schritt ihr Make-up aufträgt – von der Foundation bis zum finalen Look, inklusive gestylter Haare.

Die Reaktionen der Follower auf diesen natürlichen Auftritt ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren überschwemmten die User die Moderatorin mit Komplimenten. „Du bist doch so schön ohne Make-up“, schrieb eine Userin, während ein anderer Kommentar lautete: „Siehst mega aus. Ohne alles. Bleib, wie du bist.“ Besonders gelobt wurde Lauras Authentizität. Viele Nutzer fanden es erfrischend zu sehen, dass auch ein TV-Star mit einem natürlichen Look überzeugen kann.





Flirts in TV-Shows

Laura Wontorra ist seit über einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Neben ihrer Arbeit bei RTL und der Moderation von „Ninja Warrior Germany“ gibt sie ihren Followern auf Social Media regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag.

Zwischen Studioaufnahmen, Reisen und Freizeit genießt sie den Austausch mit ihrer Community und fällt immer wieder durch ihre Authentizität auf – sei es durch charmante Flirts in TV-Shows oder, wie in diesem Fall, durch ehrliche, ungeschönte Momente vor der Kamera.