Nach Baby-Drama: 2. Verlobung für Kim Virginia und Nikola Glumac

Es ist der zweite Heiratsantrag in einem Jahr - Kim Virginia und ihr kurzzeitiger Ex haben beschlossen, dass sie doch noch den Bund des Lebens eingehen wollen.

Zwei Verlobungen in einem Jahr - mit derselben Person. Das gibt es auch nur im Reality-TV. Kim Virginia und Nikola Glumac wollen es offenbar noch einmal versuchen, nachdem sie sich im Mai bereits verlobt hatten. Nachdem Virginia ihr ungeborenes Kind verlor, gingen die beiden getrennte Wege - jetzt machte Glumac seiner Liebsten noch einmal einen Antrag.

In einem Video ist zu sehen, wie er sich auf einem Jetski niederkniet und einen Ring hervorholt. Tränenüberströmt sagt die 30-Jährige Ja – und kann ihr Glück kaum fassen. Den Himmel zierte dazu ein Flugzeug, das ein Banner hinter sich herzog mit der Frage: „Willst du mich heiraten?“

"Märchen beginnen auf Jetskis"

In ihrer Beschreibung teilte Kim Virginia ihre Emotionen mit ihren Followern: „I said yes. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin: heulend auf dem Jetski.“ Offenbar völlig überwältigt schildert sie den Moment weiter: „Es ist ein kleiner Flieger direkt vor uns gewesen mit einem 'Willst du mich heiraten'-Banner. Dachte, der ist für jemand anderen und dann war er einfach für mich. Märchen beginnen ab jetzt auf Jetskis.“

Besonderen Gesprächsstoff liefert der Antrag auch, weil Kims Ex-Partner Mike Heiter (33) erst kürzlich geheiratet hat. Doch für Kim Virginia beginnt nun ein ganz neues Kapitel – und das mit einem Antrag, den sie so schnell wohl nicht vergessen wird.