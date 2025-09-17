Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Kim Virginia Hartung
© Getty Images

Reality-Stars

Nach Baby-Drama: 2. Verlobung für Kim Virginia und Nikola Glumac

17.09.25, 11:10
Teilen

Es ist der zweite Heiratsantrag in einem Jahr - Kim Virginia und ihr kurzzeitiger Ex haben beschlossen, dass sie doch noch den Bund des Lebens eingehen wollen. 

Zwei Verlobungen in einem Jahr - mit derselben Person. Das gibt es auch nur im Reality-TV. Kim Virginia und Nikola Glumac wollen es offenbar noch einmal versuchen, nachdem sie sich im Mai bereits verlobt hatten. Nachdem Virginia ihr ungeborenes Kind verlor, gingen die beiden getrennte Wege - jetzt machte Glumac seiner Liebsten noch einmal einen Antrag. 

Mehr lesen: 

In einem Video ist zu sehen, wie er sich auf einem Jetski niederkniet und einen Ring hervorholt. Tränenüberströmt sagt die 30-Jährige Ja – und kann ihr Glück kaum fassen. Den Himmel zierte dazu ein Flugzeug, das ein Banner hinter sich herzog mit der Frage: „Willst du mich heiraten?“

"Märchen beginnen auf Jetskis"

In ihrer Beschreibung teilte Kim Virginia ihre Emotionen mit ihren Followern: „I said yes. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin: heulend auf dem Jetski.“ Offenbar völlig überwältigt schildert sie den Moment weiter: „Es ist ein kleiner Flieger direkt vor uns gewesen mit einem 'Willst du mich heiraten'-Banner. Dachte, der ist für jemand anderen und dann war er einfach für mich. Märchen beginnen ab jetzt auf Jetskis.“

Besonderen Gesprächsstoff liefert der Antrag auch, weil Kims Ex-Partner Mike Heiter (33) erst kürzlich geheiratet hat. Doch für Kim Virginia beginnt nun ein ganz neues Kapitel – und das mit einem Antrag, den sie so schnell wohl nicht vergessen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden