Nach gesundheitlichen Problemen: Til Schweiger leidet bei Comeback

Im Sommer 2024 schockte der gesundheitliche Zustand von Til Schweiger seine Fans und die ganze Welt. Jetzt feierte er bei einer Filmpremiere sein Comeback am roten Teppich und litt dabei sichtlich.

Vor über einem Jahr durchlebte Schauspiel-Ikone Til Schweiger eine schwere Zeit. Nach einem Sepsis-Schock musste er mit einer Herz-OP warten, es sah nicht gut um den Beau aus. Doch mittlerweile ist er wieder zurück. Jetzt feierte sein neuer Film "Desperate Journey" Premiere.

Allerdings musste der 61-Jährige beim Schaulaufen mit seinen Kollegen am roten Teppich in London sichtlich leiden. Der Film ist ein englisch-deutsches Projekt, ein Kriegsdrama. Im Mittelpunkt steht ein Flüchtling aus dem von den Nazis besetzten Wien, der nach Paris flieht.

Fehler bei Premiere

Schweiger spielt die Rolle eines Offiziers, neben Schweiger stehen auch Hugo Speer, Lucas Lynggaard Tønnesen oder Clara Rugaard in den Hauptrollen. Doch während am Set alles nach Wunsch verlief, leistete sich Schweiger bei der Uraufführung einen folgeschweren Fehler.

Bei extrem niedrigen Temperaturen kam er nur in Pullover und Schal und litt unter der Kälte. "Ich friere mich hier zu Tode", meinte er gegenüber RTL. Während der Blockbuster in England ab sofort zu sehen ist, gibt es keinen Starttermin für den deutschsprachigen Raum.

Schweiger-Fans brauchen dennoch nicht mehr lange warten, bis sie ihren Liebling wieder am Bildschirm sehen. Laut "The Hollywood Reporter" soll der Deutsche im US-Thriller "Contra" einen rätselhaften Schach-Mentor spielen.