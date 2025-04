Nach Koma-Drama: Heinz Hoenig schwingt das Tanzbein

Vor genau einem Jahr fing ein monatelanger Kampf für den Schauspieler Heinz Hoenig an. Nach einer Not-OP, Herzstillstand und Koma kann er endlich wieder das Leben genießen.

Die neuesten Postings von seiner Ehefrau Annika Hoenig rühren zu Tränen. Sie schrieb: "Heute vor einem Jahr war plötzlich nichts mehr, wie es war. Es folgten 144 Tage Intensivstation, Koma, Operationen und zwei Herzstillstände. Dank wundervoller Ärzte, Schwestern und Pfleger wurde dir das Leben gerettet."

In einem Video schwingt der 73-Jährige das Schwingbein mit der 40-Jährigen auf einem sonnendurchfluteten Waldweg. Er stand aufrecht, bewegte sich langsam und trotzdem stolz.

Lange Leidensweg

Im April 2024 erlitt die Schauspiellegende ein akutes Herzproblem. In einer Berliner Klinik wurde er in ein künstliches Koma versetzt, ein Loch in die Speiseröhre gemacht und weitere schwere Eingriffe. Dabei hatte Heinz Hoenig keine Krankenversicherung. Trotzdem kämpften die Ärzte um sein Leben und retteten ihn. Ebenfalls halfen ihm seine Fans. Eine Spendenaktion brachte über 180.000 Euro ein.

Die Liebe zwischen Annika und Heinz ist immer noch sehr groß. Seit dem Sommer 2024 pflegt sie und ihre Familie ihn zu Hause. Weitere Operationen stehen auch noch an. Trotzdem kämpft Heinz Hoenig immer weiter.