Nach nur einer Folge: VOX setzt Bushido ab

Der Sender wartete nicht einmal die zweite Episode ab. Der Grund dafür ist verständlich.

Am Dienstagabend war auf VOX die erste Folge der Doku-Soap „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ zu sehen – doch der Sender zog rasch die Notbremse. Ohne die zweite Episode überhaupt noch abzuwarten, wurde das Format mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen.

Mehr lesen:

Quoten-Debakel

Ausschlaggebend für den abrupten Programm-Stopp waren desaströse Einschaltquoten: Lediglich rund 120.000 Zuseherinnen und Zuseher interessierten sich für die Auftaktfolge – bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei nur 1,4 Prozent. Eine Zuschauerbasis, auf die man bei VOX offenbar nicht länger hoffen wollte.





Auch das Vorgängerformat „Die Bosse-Story“ tat sich mit einem Marktanteil von vier Prozent äußerst schwer, während „Sing meinen Song“ im selben Zeitraum mit erfreulichen Quoten punktete. Bereits in der kommenden Woche wird auf dem Sendeplatz der Bushido-Doku ein anderes Format ausgestrahlt: „Hot oder Schrott – Die Allestester“ kehrt zurück ins Abendprogramm.

Worum ging's in der ersten Folge von „Bushido & Anna-Maria“?

Inhaltlich stand der Start einer besonderen Reise im Fokus: In knapp acht Wochen soll Rapper Bushido (46) gemeinsam mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) und den gemeinsamen Kindern auf Tournee gehen – die erste seit acht Jahren. Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren. So ließ Bushido eigens einen Tätowierer aus Japan einfliegen, der fast eine Woche lang an seinem Körper arbeitete. Die Stimmung zwischen dem Paar war dabei nicht immer harmonisch: Anna-Maria hatte sich die letzten Tage anders vorgestellt, nachdem sie sich über eine Aussage ihres Mannes echauffierte. Auch Bushido selbst wurde nachdenklich – sechs Wochen ohne seine Familie stehen ihm bevor.

Hier kann man die Doku sehen

Ganz verzichten müssen Fans allerdings nicht auf das Promi-Paar. Die restlichen Folgen der Doku sind weiterhin auf RTL+ abrufbar. Zusätzlich geben Bushido und Anna-Maria in ihrem gemeinsamen Podcast „Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi“ regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – inklusive brisanter Enthüllungen. Zuletzt sprach Anna-Maria etwa über den ungewöhnlichen Grund für ihre große Kinderschar.