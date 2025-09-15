Nach Selfie-Shitstorm: Carmen Geiss schießt jetzt zurück

Vor einigen Tagen postete Carmen Geiss ein Selfie mit ihrer Tochter Shania auf Instagram. Das Posting löste einen riesigen Shitstorm aus. Jetzt meldet sich die 60-Jährige und schießt gegen ihre Hater.

Letzte Woche schrieb Carmen Geiss auf Instagram: "Mama und Tochter bei der Arbeit". Dazu posierte sie in einem Selfie gemeinsam mit ihrer Tochter Shania. Das Duo zeigte sich auf dem Bild perfekt gestylt und lächelte in die Kamera.

Die bösen Kommentare kamen sehr schnell. Das Hauptziel: Das Aussehen der TV-Promis. Für einige schauen die beiden "zu künstlich" aus. Ein User fragte: "Wie kann man sich so verunstalten?" Der Shitstorm ließ Carmen nicht kalt. In einem neuen Posting schlug sie zurück.

"Multitasking-Legenden"

Die 60-Jährige schrieb auf Instagram: "Wahnsinn, wie manche es schaffen, 24/7 zu haten und gleichzeitig absolut nichts aus sich zu machen." Carmen bezeichnet ihre Hater als "Multitasking-Legenden". Dazu packte sie eine Reihe von lachenden Smileys.

Auf dem dazugehörigen Foto schaut Frau Geiss gelangweilt in die Kamera. Eine eindeutige Botschaft an ihre Kritiker, dass ihr die Hasskommentare längst schon zum Hals raushängen.

Nur Lob für ihre Fans

Für ihre Fans hat Carmen nur liebe Worte übrig. In einem weiteren Posting schrieb das TV-Promi: "Ich bin so unendlich dankbar für euch alle – für die, die uns schon seit den ersten Tagen begleiten, und für alle, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Eure Unterstützung, eure lieben Nachrichten und all die gemeinsamen Momente bedeuten uns mehr, als Worte ausdrücken können."