Tatort Münster Josef Liefers und Axel Prahl
© WDR/Stephan Rabold

Schauspielerin

Neues Gesicht: SIE steigt jetzt beim "Tatort" Münster ein

24.09.25, 14:29
Teilen

Ein neues Gesicht steigt in den Münster-„Tatort“ ein und folgt auf Mechthild Großmann. Nach mehr als zwei Jahrzehnten geht die beliebte Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in den Ruhestand. 

Die Dreharbeiten für den neuen Fall „Maskerade“ laufen bereits in Münster und Köln. Mit Lou Strenger als Staatsanwältin Nikola König bekommt das Team frischen Zuwachs, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Abschied nach 23 Jahren

Mechthild Großmann verabschiedet sich nach 23 Jahren aus dem Münster-„Tatort“. In ihrer Rolle als kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm war sie ein Publikumsliebling. Mit knapp 77 Jahren steigt sie auf eigenen Wunsch aus.

Neue Rolle für Strenger

Lou Strenger übernimmt als Nachfolgerin die Rolle der Staatsanwältin Nikola König. Ihre Figur bringt frischen Wind ins Zusammenspiel mit Hauptkommissar Thiel, Professor Boerne und dem bewährten Team.

Tatort Münster
© ARD

Vom Theater zum Fernsehen

Die Schauspielerin stammt aus Ludwigsburg, studierte in Leipzig und spielte auf zahlreichen Theaterbühnen. 2019 war sie in der Filmbiografie „Brecht“ an der Seite von Tom Schilling zu sehen.

Tatort: Der Mann der in den Dschungel fiel

Die ehemaligen Schulkameraden Frank Thiel (Axel Prahl, l) und Hotte Koslowski alias Stan Gold (Detlev Buck)

© ORF/WDR/Frank Dicks

Generalprobe beim WDR

Schon 2023 hatte Strenger einen „Tatort“-Auftritt in Köln. Die Proberolle überzeugte – nun ist sie mit Vertrag in Münster Teil des Teams, zu dem auch ChrisTine Urspruch, Claus-Dieter Clausnitzer und Björn Meyer gehören.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

