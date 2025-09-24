Neues Gesicht: SIE steigt jetzt beim "Tatort" Münster ein

Ein neues Gesicht steigt in den Münster-„Tatort“ ein und folgt auf Mechthild Großmann. Nach mehr als zwei Jahrzehnten geht die beliebte Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in den Ruhestand.

Die Dreharbeiten für den neuen Fall „Maskerade“ laufen bereits in Münster und Köln. Mit Lou Strenger als Staatsanwältin Nikola König bekommt das Team frischen Zuwachs, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Abschied nach 23 Jahren

Mechthild Großmann verabschiedet sich nach 23 Jahren aus dem Münster-„Tatort“. In ihrer Rolle als kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm war sie ein Publikumsliebling. Mit knapp 77 Jahren steigt sie auf eigenen Wunsch aus.

Neue Rolle für Strenger

Lou Strenger übernimmt als Nachfolgerin die Rolle der Staatsanwältin Nikola König. Ihre Figur bringt frischen Wind ins Zusammenspiel mit Hauptkommissar Thiel, Professor Boerne und dem bewährten Team.

Vom Theater zum Fernsehen

Die Schauspielerin stammt aus Ludwigsburg, studierte in Leipzig und spielte auf zahlreichen Theaterbühnen. 2019 war sie in der Filmbiografie „Brecht“ an der Seite von Tom Schilling zu sehen.

Generalprobe beim WDR

Schon 2023 hatte Strenger einen „Tatort“-Auftritt in Köln. Die Proberolle überzeugte – nun ist sie mit Vertrag in Münster Teil des Teams, zu dem auch ChrisTine Urspruch, Claus-Dieter Clausnitzer und Björn Meyer gehören.