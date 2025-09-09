Tatort-Nachfolge: Das neue Wien-Team wird enthüllt

Noch bleibt es spannend, wer die Nachfolge von Krassnitzer und Neuhauser antreten wird.

Es war ein großer Schock für Fans der beliebten Wiener-„Tatort“-Ermittler Bibi Fellner (Adele Neuhauser, seit 2011) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, seit 1999).

2026 ist Schluss

Denn wie vor ein paar Monaten bekannt gegeben wurde, müssen Zuseher bald auf ihre TV-Lieblinge verzichten. Für die beiden Ermittler stehen nur noch wenige Fälle an, Ende 2026 ist dann Schluss.

Nachfolge

Seitdem klar ist, dass die beiden aufhören, wird über die Nachfolge spekuliert. Wer wird übernehmen für die beiden? Das ist noch völlig unklar. Doch seit kurzem ist wenigstens bekannt, wann wir mehr wissen.

Bei der ORF-Programmpräsentation wurde das Thema aufgegriffen. Ende 2026 soll verkündet werden, welches Duo das Rennen macht. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden und die letzten Folgen genießen.