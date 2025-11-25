Nur Stunden vor seinem Tod (†27): Jan Zimmermann veröffentlichte letztes Video

Jan Zimmermann war für viele Trostspender und Vorbild. Der Internet-Star starb mit nur 27 Jahren an einem epileptischen Anfall .

Die Nachricht hat viele Menschen schockiert: Jan Zimmermann, der mit dem Format „Gewitter im Kopf“ einer breiten Öffentlichkeit Einblick in sein Leben mit Tourette gab, ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Erst einen Tag zuvor erschien noch ein neues Video – niemand konnte ahnen, dass es sein letztes sein würde.

Wie die Bonner Polizei gegenüber der „Bild“-Zeitung bestätigte, wurde Zimmermann am Abend des 18. November leblos in seiner Wohnung in Königswinter entdeckt. Ein Sprecher erklärte: „Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.“

Vom „Galileo“-Beitrag zum YouTube-Erfolg

Erstmals öffentlich trat Jan Zimmermann mit seiner Tourette-Erkrankung 2018 in einem „Galileo“-Beitrag auf, in dem der damals 20-Jährige offen über seinen Alltag sprach. Gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann gründete er später den YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“, der rasch mehr als zwei Millionen Abonnenten erreichte und für viele Betroffene und Angehörige eine wichtige Stimme wurde.

Zimmermanns Tourette-Syndrom äußerte sich in starken motorischen und vokalen Tics. 2022 entschied er sich zu einem medizinischen Eingriff: Ein Hirnschrittmacher sollte die Symptome lindern. Damals sagte er zur „Bild“: „Ich weiß, dass die Tics nicht zu 100 Prozent verschwinden werden, aber im idealen Fall sogar zu 90 Prozent oder auch ein bisschen mehr.“

Sein letztes Video – nur Stunden vor seinem Tod

Besonders bitter: Am Tag vor seinem Tod lud das Duo ein neues Video hoch, in dem sie humorvoll eine Alltagssituation nachstellten. Der Clip trägt den Satz: „Wenn du deinem besten Freund eine Story erzählst und zu dem Teil kommst, wo du seinen Rat ignoriert hast.“ Jan und Tim wirken darin wie immer – nichts deutete auf die tragischen Ereignisse von nur einem Tag später hin.

Unter dem Video sammeln sich inzwischen hunderte Beileidsbekundungen, viele Fans zeigen sich fassungslos. Auch die Familie hat sich mittlerweile zur Todesursache geäußert. Jan starb an einem epileptischen Anfall.