Todesursache bekannt: DARAN starb "Gewitter im Kopf"-Star Jan Zimmermann (†27)

Millionen von Fans sind geschockt. Der YouTube-Star wurde am 18. November tot in seiner Wohnung aufgefunden. Jetzt verrät die Familie die traurige Todesursache.

Die Nachricht hat die Community tief erschüttert: Der bekannte YouTuber Jan Zimmermann, Millionen Online-Nutzerinnen und -Nutzern unter dem Namen „Gewitter im Kopf“ vertraut, ist völlig überraschend verstorben. Der 27-Jährige wurde am Abend des 18. November leblos in seiner Wohnung gefunden. Jetzt haben sich seine Angehörigen ausführlich zu Wort gemeldet – und erheben dabei deutliche Vorwürfe.

Die Polizei Bonn bestätigte gegenüber „Bild“ den tragischen Fund: „Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden.“ Laut den Ermittlern sei ein offizielles Todesermittlungsverfahren durchgeführt worden. Die Behörde erklärt weiter: „Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.“

Rätseln um Todesursache hat ein Ende

Während viele seiner Fans seit Tagen rätselten, klärte nun die Familie in einem emotionalen Instagram-Posting über die Todesursache auf. Gleichzeitig kritisieren die Angehörigen, dass sie ihre Trauer bisher kaum öffentlich verarbeiten konnten. „Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern“, schreiben sie. Erstmals bestätigen sie auch, woran Jan starb: „Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben.“

Der Verlust trifft die Familie schwer. Dennoch bedanken sie sich bei der Community für die große Anteilnahme – verbunden mit einer eindringlichen Bitte: „Wir fühlen uns aktuell nicht in der Lage, mehr dazu zu sagen. Bitte seht von weiteren Nachrichten diesbezüglich an uns ab.“

Jan Zimmermann war einem breiten Publikum durch seinen YouTube-Kanal bekannt geworden, den er gemeinsam mit seinem besten Freund Tim Lehmann betrieb. Offen, humorvoll und oft selbstironisch berichtete er dort über sein Leben mit Tourette – eine Erkrankung, die er in seinen Videos liebevoll „Gisela“ nannte. Rund zwei Millionen Menschen verfolgten regelmäßig seine Beiträge. Auch nachdem Jan 2022 einen Hirnschrittmacher erhalten hatte, der seine Tics reduzieren sollte, blieb die Erkrankung ein beständiger Teil seines Alltags – und auch seiner Inhalte.