Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Udo Kier
© Getty Images

Traurige News

Schauspieler-Legende Udo Kier (†81) ist tot

24.11.25, 07:17
Teilen

Der Schauspieler starb 81-jährig in seiner Wahlheimat Palm Springs. Kier wirkte in mehr als 220 Filmen mit. 

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Schauspieler-Legende Udo Kier ist tot. Der in Deutschland geborene Hollywood-Star wurde 81 Jahre alt. Der aus Köln stammende Künstler machte sich international einen Namen – vor allem durch seine unverwechselbaren, oft bizarr angelegten Nebenrollen, die ihn zu einer Kultfigur des Arthouse- und Independent-Kinos machten. Zu seinen markantesten Auftritten zählten unter anderem Interpretationen von Frankenstein, Dracula und Hitler.

Mehr lesen: 

Wie das Branchenmagazin Variety berichtete, wurde Kiers Tod von seinem Partner, dem Künstler Delbert McBride, bestätigt.

Mehr als 220 Filmproduktionen

Während seiner rund sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere wirkte Kier in mehr als 220 Filmproduktionen mit. Er arbeitete unter anderem mit Regiegrößen wie Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog und Christoph Schlingensief zusammen und prägte durch seine Präsenz zahlreiche Filme weit über deren Genregrenzen hinaus.

 


 

Zur Todesursache gibt es derzeit keine Informationen. Auf Instagram verabschiedete sich auch der US-Fotograf Ron Gallela und äußerte öffentlich seine Trauer über den Verlust des Schauspielers.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden