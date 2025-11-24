Schauspieler-Legende Udo Kier (†81) ist tot

Der Schauspieler starb 81-jährig in seiner Wahlheimat Palm Springs. Kier wirkte in mehr als 220 Filmen mit.

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Schauspieler-Legende Udo Kier ist tot. Der in Deutschland geborene Hollywood-Star wurde 81 Jahre alt. Der aus Köln stammende Künstler machte sich international einen Namen – vor allem durch seine unverwechselbaren, oft bizarr angelegten Nebenrollen, die ihn zu einer Kultfigur des Arthouse- und Independent-Kinos machten. Zu seinen markantesten Auftritten zählten unter anderem Interpretationen von Frankenstein, Dracula und Hitler.

Wie das Branchenmagazin Variety berichtete, wurde Kiers Tod von seinem Partner, dem Künstler Delbert McBride, bestätigt.

Mehr als 220 Filmproduktionen

Während seiner rund sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere wirkte Kier in mehr als 220 Filmproduktionen mit. Er arbeitete unter anderem mit Regiegrößen wie Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog und Christoph Schlingensief zusammen und prägte durch seine Präsenz zahlreiche Filme weit über deren Genregrenzen hinaus.





Zur Todesursache gibt es derzeit keine Informationen. Auf Instagram verabschiedete sich auch der US-Fotograf Ron Gallela und äußerte öffentlich seine Trauer über den Verlust des Schauspielers.