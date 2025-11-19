Sie waren einst gute Freundinnen, doch das änderte sich schlagartig...

Diese zwei Skistars hatten einander gefunden: Maria Riesch (40) und Lindsey Vonn (41) galten, trotzdem sie Konkurrentinnen waren als gute Freundinnen.

"Konnte nicht damit umgehen"

Doch dann kam es zum Bruch zwischen Maria und Lindsey . Nun sprach Maria Riesch im Podcast "Deep Dive" erstmals ausführlicher über die Gründe. Und die scheinen dann doch ganz viel mit Konkurrenzdenken zu tun zu haben: "Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie daran schuld war, dass wir uns entzweit haben, da hat sicher jeder seinen Anteil dran gehabt. Aber: Sie konnte auf jeden Fall nicht so gut damit umgehen, wenn ich sie geschlagen habe, als andersrum.“

"Sind sehr unterschiedlich"

Das geht also schon in eine gewisse Richtung. Weiter erklärt Riesch dann noch: "Wir sind schon sehr unterschiedlich. Sie ist sehr, sehr ehrgeizig und getrieben. Ich bin auch ehrgeizig, aber sie ist da noch mal eine extremere Nummer.“ Zum ersten Mal begegnet sind sich die beiden Ski-Ikonen als Teenager bei der Junioren-WM im kanadischen Quebec.

Duell spitzte sich zu

Erst später wurde daraus ein freundschaftliches Verhältnis, das allerdings in der Saison 2010/11 litt, denn Riesch gewann den Gesamtweltcup knapp vor Vonn. Riesch: "Als sich dann das Duell auch um den Gesamtweltcup zugespitzt hat, gab es auch Knatsch. Das war so.“

Die Medien befeuerten die Situation, es kam Jahre später zur Aussprache zwischen den Frauen. Doch die Freundschaft wurde nie mehr so wie vorher.