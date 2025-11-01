Lindsey Vonn enthüllt widerliche Hass-Nachricht

Dieser Fall macht einfach sprachlos.

Lindsey Vonn gehört zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen aller Zeiten. Gerade auf Social Media wird die US-Amerikanerin aber auch immer wieder mit Hass-Nachrichten konfrontiert. Einen besonders abscheulichen Fall hat die 41-Jährige nun selbst auf Instagram veröffentlicht.

„Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige Amerikanerin. Fahr mit dem Ski gegen einen Baum“, so die widerliche Nachricht.

"Danke, dass du mir den Tod wünscht"

Vonn kommentiert den Screenshot durchaus gelassen. „Eine der Nachteile von Social Media. Danke, dass du mir den Tod wünschst, Brad …“

© Getty

Sportlich will die 41-Jährige in diesem Winter noch einmal durchstarten und ihre Karriere bei Olympia ein letztes Mal krönen.