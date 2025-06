Schumacher überrascht mit einem Comeback

Private Einblicke auf Social Media und eine sportliche Rückkehr. Die Follower jubeln über neue Bilder.

Ein Comeback, das selbst erfahrene Reitsport-Fans staunen lässt: Nur elf Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Millie sitzt Gina Schumacher (28) bereits wieder im Turniersattel – und das erfolgreicher denn je. Beim renommierten NRHA Non Pro Derby in Oklahoma City startet die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher gleich mit vier Pferden.

Rasanter Wiedereinstieg in den Turniersport

Das NRHA Non Pro Derby zählt zu den prestigeträchtigsten Bewerben im internationalen Westernreitsport. Es richtet sich speziell an ambitionierte Amateure – in der Szene als „Non Pros“ bekannt – und zieht jährlich zahlreiche Talente aus aller Welt an. Gina Schumacher ist dort längst keine Unbekannte mehr, doch ihr früher Wiedereinstieg nach der Geburt sorgt heuer für besonderes Aufsehen.

Auf der Webseite der Familienranch in Texas, wo Gina gemeinsam mit ihrem Mann Iain Bethke Quarter Horses züchtet und trainiert, wird ihr Turnier-Comeback mit Begeisterung kommentiert: „Erster Ausflug zurück in den Showbereich für Gina Schumacher Bethke nach der Geburt ihres wunderschönen kleinen Mädchens – und es ist, als hätte sie nichts verpasst!“

Millie war von Anfang an mit dabei

Schon bei ihrem letzten großen Auftritt im November 2024 – der NRHA Futurity – war Gina schwanger, damals im fünften Monat. Tochter Millie war also gewissermaßen schon früh mit dem Turnierleben vertraut – wenn auch noch im Bauch ihrer Mama.

Nach der Geburt am 29. März zog sich Gina zunächst ins Private zurück, verbrachte die erste Zeit mit ihrer kleinen Familie in der Schweiz. Doch lange hielt es sie nicht dort: Gemeinsam mit Ehemann Iain und Töchterchen Millie kehrte sie bald in ihre Wahlheimat Texas zurück, wo die Familie nicht nur lebt, sondern auch das Herz ihres Pferdebetriebs schlägt.





Erfolgreiche Reiterin, engagierte Mama

Auf Instagram und anderen Plattformen teilt die 28-Jährige regelmäßig Einblicke in ihren Alltag zwischen Stall, Showarena und Muttersein. Ihre Fans zeigen sich begeistert – besonders über den Balanceakt, den Gina scheinbar mühelos meistert.

Ausblick: Vielversprechender Neustart

Gina Schumacher beweist eindrucksvoll, dass sportlicher Ehrgeiz und Familienglück kein Widerspruch sein müssen. Ihr früher Wiedereinstieg in den internationalen Turnierkalender ist nicht nur sportlich bemerkenswert, sondern auch ein starkes Zeichen an alle jungen Mütter im Spitzensport.