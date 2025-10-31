Schwanger! Zweites Baby für Moderatorin Gülcan Kamps

Die ehemalige Viva-Moderatorin verkündete die freudigen Nachrichten auf Instagram. Ihre Fans freuen sich mit ihr.

Gülcan Kamps (43) und ihr Mann Sebastian (43) dürfen sich über Familienzuwachs freuen: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Die Moderatorin verkündete die frohe Botschaft selbst auf Instagram.

Gülcan teilte ein kurzes Video mit mehreren Aufnahmen von sich, unterlegt mit dem Song „Baby Love“ von The Supremes, und schrieb: „Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 is coming.“ Die Reaktionen ihrer Followerinnen und Follower ließen nicht lange auf sich warten: Herzliche Glückwünsche und begeisterte Kommentare überschlugen sich.

Privates Leben

Für Gülcan und Sebastian Kamps ist es das zweite gemeinsame Kind. Bereits im Dezember 2021 wurden sie erstmals Eltern. Über ihr erstes Kind ist bis heute nur wenig bekannt – weder Name noch Geschlecht wurden öffentlich gemacht, auch Fotos gibt es nicht. Die Viva-Moderatorin hält ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, hat jedoch in der Vergangenheit offen über den langen Weg zum Mamasein gesprochen. Fünf Jahre lang versuchten sie und ihr Mann, ein Baby zu bekommen – eine Zeit, die sie in der Sat.1-Dokumentation Unser Mallorca (2022) als „größte Herausforderung“ ihres Lebens bezeichnete.

Absolutes Wunschkind

Bereits im April 2023 deutete Kamps in einem Instagram-Post an, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht. „Baby Nr. 2?! Yes, Baby“, schrieb sie damals und erklärte, dass ihr erster Sohn der wichtigste Grund für diesen Schritt sei: „Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime.“ Nun ist dieser Wunsch Realität – und für die Familie ein freudiges Ereignis.

Gülcan Kamps, die zwischen Mallorca und Düsseldorf lebt, gibt regelmäßig Einblicke in ihr Leben, bleibt dabei aber bedacht und kontrolliert. Auch ihr Comeback nach der Babypause gestaltete sie bewusst langsam. Dass sie nun erneut schwanger ist, dürfte für viele Fans, die sie seit ihren Viva-Zeiten begleiten, eine besonders erfreuliche Nachricht sein – und für sie selbst wohl die schönste Bestätigung, dass Geduld, Hoffnung und Selbstfürsorge sich am Ende auszahlen.