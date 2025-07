Stefan Mross: Bewegende Worte zum Todes-Drama im TV

Ein tragisches Ereignis überschattet die beliebte ARD-Liveshow „Immer wieder sonntags“: Während der Ausstrahlung am 6. Juli 2025 kam es zu einem dramatischen medizinischen Notfall im Publikum Jetzt äußerte sich Moderator Stefan Mross (49) erstmals öffentlich zu dem tragischen Zwischenfall

Nur wenige Minuten nach Beginn der aktuellen Ausgabe am Sonntagmorgen fand Mross ernste, bewegende Worte: „Wir haben unsere fünfte Sendung in diesem Jahr wie immer fröhlich begonnen – aber uns ist bewusst: Es war nicht einfach“, so der Moderator sichtbar betroffen. Mit fester Stimme fährt er fort: „Vor einer Woche hatten wir in der Arena einen medizinischen Notfall. Die Rettungskräfte waren sofort zur Stelle – zwei Menschen haben dieser Frau vom ersten Moment an geholfen.“ Wenige Augenblicke später gibt er das bekannt, was viele bis dahin nur aus Medienberichten kannten: „Mein Team und ich haben erst später erfahren, dass diese Frau auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben ist. Es ist einfach tragisch – und sehr emotional.“

Stefan Mross richtet seine Gedanken direkt an die Hinterbliebenen: „Ich möchte der Familie der Verstorbenen ganz viel Kraft schicken.“ Anschließend bittet er das Publikum – sowohl im Studio als auch vor den Bildschirmen – um einen Moment der Stille. Der Südwestrundfunk (SWR) hatte bereits am Mittwoch nach dem Vorfall reagiert: Die betroffene Sendung wurde vollständig aus der ARD-Mediathek entfernt. Obwohl die dramatische Szene im Hintergrund kaum zu erkennen war, entschloss sich der Sender zu diesem Schritt – aus Rücksicht auf die Angehörigen und den Persönlichkeitsschutz.

Laut SWR sei die betroffene Frau vor Ort sofort medizinisch versorgt worden. Zwei Ersthelfer sowie die professionellen Rettungskräfte agierten umsichtig und schnell. Die Angehörigen wurden unmittelbar betreut. Weitere Details zum Vorfall werden aus Gründen der Privatsphäre nicht veröffentlicht.

Trotz der Tragödie bestätigte der SWR, dass „Immer wieder sonntags“ auch in Zukunft wie geplant fortgeführt werde. Die fünfte Folge am 13. Juli sendete ein deutliches Zeichen: Der Schlagerklassiker bleibt ein fester Bestandteil im TV – doch auch in der Unterhaltung darf Raum für Trauer und Mitgefühl sein.