Streit mit Mama rettete Geiss-Tochter Davina

Die 22-Jährige verließ nach einem Streit die Villa vorzeitig.

Gerade einmal eine Woche ist der brutale Überfall auf das Promi- und Unternehmerpaar Carmen und Robert Geiss her. Eine Bande von vier Männern drang in die Villa des Ehepaares ein, zwang sie, den Tresor leer zu räumen. „Einer hat mir die Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, wenn ich den Code nicht sage, schießt er“, so Carmen und Robert im Interview mit RTL. Die Bande hat Uhren, Bargeld, Schmuck und Taschen im Wert von mindestens 200.000 Euro erbeutet.

Einziger Trost für die Geissens: Ihre Töchter Davina und Shania waren nicht im Haus und mussten somit den Überfall nicht miterleben. Dabei wollte Davina eigentlich bis Sonntag in St. Tropez sein. „Dann gab es aber einen kleinen Streit zwischen Mama, Papa und mir“, erzählt Davina RTL. Auch Shania reiste schon früher zurück nach Monaco.

Der Streit mit ihrer Mutter sei aber nicht schlimm gewesen, verrät Carmen der BILD. „Es ging um ganz banale Sachen wie nicht zu lange schlafen, was passiert in den kommenden Folgen, wie planen wir den Sommer?“ Es sei „nichts Schlimmes“ gewesen, so die Mutter. „Aus heutiger Sicht war es ein Wink des Schicksals.“