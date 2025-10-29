Alles zu oe24VIP
Tatort-Star denkt nicht ans Aufhören
© Getty Images

Kommissar

Tatort-Star denkt nicht ans Aufhören

29.10.25, 08:43
Teilen

Der Kommissar habe "noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung 

Der deutsche Schauspieler Axel Prahl (65) denkt bei seiner Paraderolle als Hauptkommissar Frank Thiel im "Tatort" Münster noch lange nicht ans Aufhören.

Tatort: Der Mann der in den Dschungel fiel

Die ehemaligen Schulkameraden Frank Thiel (Axel Prahl, l) und Hotte Koslowski alias Stan Gold (Detlev Buck)

© ORF/WDR/Frank Dicks

"Das dauert noch zwölf Jahre"

"Frank Thiel ist im Film 55", sagte er der Zeitschrift "Bunte". "Das dauert noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung."

Axel Pahl
Axel Prahl: Kommissar Frank Thiel begeistert am "Tatort" in Münster.
© WDR/Michael Böhme ARD

Tatort: Der Mann der in den Dschungel fiel

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ist ein Mastermind

© ORF/WDR/Frank Dicks

In der Liebe "viel besser getroffen"

Im Gespräch mit der Zeitschrift schwärmt Prahl über seine Frau Silja, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist. Sie sei "irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor", sagte er. Im Vergleich zu seiner "Tatort"-Figur habe er es in der Liebe "viel besser getroffen".

