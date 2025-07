Tatort-Star Jasna Fritzi Bauer gibt Trennung bekannt – Ex-Partnerin wusste nichts davon

Fünf Jahre lang hielten Jasna Fritzi Bauer und Künstlerin Katharina Zorn ihre Liebe geheim – bis sie sich 2024 erstmals öffentlich zeigten. Nun ist alles aus: Die Schauspielerin verkündet die Trennung, sehr zum Überraschung ihrer Ex-Partnerin.

Die Liebe hielt fünf Jahre, das öffentliche Bekenntnis nur ein Jahr: Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (bekannt aus dem Bremer „Tatort“) und Künstlerin Katharina Zorn haben sich offenbar wieder getrennt.

Mehr lesen:

„Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen“, schrieb Bauer am Montagabend auf Instagram. Gründe für das Liebes-Aus nennt die 35-Jährige nicht. Erst im Juni 2024 hatten die beiden ihre Beziehung in einem gemeinsamen Interview mit der Vogue öffentlich gemacht. Zuvor hielten Bauer und Zorn ihre Liebe jahrelang geheim. Damals erzählten sie, dass sie bereits fünf Jahre zusammen seien, gemeinsam in Berlin lebten und Zorns Tochter Zoe aus einer früheren Beziehung großzogen.

„Wir haben lange diskutiert, ob wir unsere Beziehung öffentlich machen sollen, mit allem, was kommen könnte“, erklärte Zorn damals. Über das Kennenlernen sagte sie: „Ich fand sie direkt cute.“ Doch nur ein Jahr nach diesem öffentlichen Liebes-Outing folgt nun das ebenso öffentliche Liebes-Aus. Wann genau die Beziehung zerbrach, bleibt unklar.

Überrumpelte Ex-Partnerin

Für Katharina Zorn kam Bauers Instagram-Post offenbar überraschend. „Mein Handy war aus und ich wurde überwältigt von unglaublich vielen Nachrichten aus allen Ecken, von Freunden und Fremden“, schrieb Zorn am Dienstag auf Instagram. „Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung & dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen.“

Jasnas Posting überraschte Katharina Zorn. © Instagram

Damit endet eine Liebe, die erst spät ins Rampenlicht trat – und nun ebenso öffentlich wieder zu Ende geht.