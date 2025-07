Liebes-Aus bei Tennis-Traumpaar

Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas haben sich offenbar getrennt.

Sie galten als DAS Tennis-Traumpaar schlechthin. Seit Mai 2023 waren Paula Badosa (27) und Stefanos Tsitsipas (26) mit einer kurzen Pause liiert, nun folgte offenbar die Trennung.

Fotos gelösht

Obwohl das Liebes-Aus bisher nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es klare Anzeichen. Bis vor wenigen Tagen waren auf ihrem Instagram-Account noch die Fotos vom letzten gemeinsamen Auftritt am 21. April in Madrid zu sehen, nun wurden sie gelöscht. Tsitsipas entfernte sogar alle gemeinsamen Fotos in den sozialen Medien.

Auch in Wimbledon wurde das einstige Traumpaar nicht zusammen gesehen. Nun darf man gespannt sein, ob Badosa und Tsitsipas wie geplant zusammen am Mixed-Bewerb der US-Open im August antreten werden.

Auch sportlich lief es für die beiden weniger gut. Die als Nummer 9 gesetzte Spanierin scheiterte in der ersten Wimbledon-Runde ebenso wie der als Nummer 24 gesetzte Grieche.