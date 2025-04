"Traumschiff"-Star offenbart sein Millionenvermögen

Schon mit 36 Jahren hatte der Star ein gigantisches Vermögen angehäuft. In einem Podcast spricht er darüber.

Die Osterfeiertage sind vorüber, und damit ist auch die traditionelle „Traumschiff“-Reise über die Bildschirme geglitten. Am Ostersonntag, dem 20. April, hieß es auf ZDF wieder „Leinen los!“ – dieses Mal mit Kurs auf das sonnige Miami. Mit an Bord: Altbekannte Gesichter und ein ganz besonderer Passagier, der auf hohe Gagen gut und gerne verzichten könnte.

Neben Kapitän Max Prager (Florian Silbereisen) und Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) kehrte auch ein Publikumsliebling zurück: Harald Schmidt schlüpfte erneut in die Rolle des scharfzüngigen Kreuzfahrtdirektors Oskar Schifferle. Dass er für seine Auftritte an Bord des Traumschiffs nicht zwingend auf die Gage des Senders angewiesen ist, machte Schmidt jüngst im Podcast „Jung in der Gesellschaft“ deutlich.

Harald Schmidt: "Ich habe aufgehört zu zählen"

Dort plauderte der TV-Entertainer gewohnt nonchalant über seine finanziellen Verhältnisse – und ließ durchblicken, dass es ihm nie am nötigen Kleingeld mangelte. Bereits mit „36 oder 37 Jahren“ habe er seine erste Million verdient, sagte der 67-Jährige. Und dabei sei es nicht geblieben. „Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen“, so Schmidt – eine Aussage, die gleichermaßen nonchalant wie vielsagend ist.





Gesellschaftliches Engagement

Statt Luxusgütern wie Sportwagen oder Designeruhren zieht Schmidt menschliche Nähe und gesellschaftliches Engagement vor. „Der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, sei ihm wichtiger als Statussymbole. So engagiert sich der Entertainer unter anderem für das „Zentrum gegen Vertreibungen“, dessen Arbeit er nicht nur öffentlich unterstützt, sondern auch finanziell fördert. Seit 2008 ist er außerdem Schirmherr der „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“.

Bilderbuch-Karriere

Dass er sich seine Rollen heute aussuchen kann, verwundert kaum. Schmidt blickt auf eine mehr als 35-jährige Fernsehkarriere zurück, begann 1989 mit seiner ersten eigenen Sendung in der ARD, moderierte später Erfolgsformate bei Sat.1 und Sky – und hat sich längst als feste Größe im deutschen Fernsehen etabliert. Seit 2009 gehört er zum festen „Traumschiff“-Inventar – charmant, pointiert und mit einer Leichtigkeit, die man eben nur ausstrahlt, wenn man nichts mehr beweisen muss.