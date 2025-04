Vanessa Mai reagiert genervt auf Andrea Berg

Ihre Schwiegermutter wirft einen langen Schatten - Schlagersängerin Vanessa Mai reagierte jetzt patzig auf eine Nachfrage.

Vanessa Mai begeisterte im Jahr 2017 das "Let's Dance"-Publikum und die Juroren. Vor allem Jorge Gonzalez kann sich an den "besten Salsa in der Geschichte" der Tanzshow erinnern. Für Mai nicht ganz nachvollziehbar. Sie habe einfach ihr Bestes gegeben. An den Schultanzkurs denkt sie nicht so gern zurück, wie an die RTL-Show. "Horror, absolutes Trauma. Das ist richtig traumatisierend gewesen", verrät sie.

Vanessa Mai über Berg: "Ich kann's echt nicht mehr hören"

Als sie dann im Interview von Tommi Schmitt auf Andrea Berg angesprochen wird, ändert sich Vanessas Tonlage: "Ich kann's echt nicht mehr hören", antwortete sie patzig. Vanessa Mais Ehemann Andreas Ferber ist der Stiefsohn von Andrea Berg, daher wird sie immer wieder nach ihr gefragt. Mit ihrem Partner ist sie bereits zusammen, seit sie 20 Jahre alt ist. Sie könne sich gar nichts anderes mehr vorstellen.

"Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal getrennt waren", gesteht sie und lächelt. Allerdings habe sie nicht wirklich viel Zeit für andere soziale Kontakte abseits der Beziehung. Sie treffe natürlich Menschen, aber es entstehen keine engen Freundschaften.