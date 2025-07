Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Deutsch-Rapper Sinan-G

Ein mutmaßliches Opfer zeigte den Musiker im Juni 2025 bei der Polizei an. Die Vorwürfe sind schockierend.

Neue schwere Vorwürfe gegen Sinan-G: Der Rapper steht im Verdacht, eine 21-jährige Frau vergewaltigt zu haben! Das mutmaßliche Opfer erstattete im Juni 2025 Anzeige bei der Polizei.

„Es besteht ein Anfangsverdacht, die Polizei ermittelt aktuell in der Sache“, verrät der Sprecher der Staatsanwalt gegenüber Bild. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Nach bisherigen Informationen soll Sinan-G über soziale Medien Kontakt zu der jungen Frau aufgenommen haben. Laut Angaben kam es im Juni zu dem Vorfall, bei dem die Frau Verletzungen erlitt, die im Krankenhaus dokumentiert wurden.





Pikante Aussage

Sinan-G weist die Vorwürfe entschieden zurück. Der Rapper, dessen eines Album den provokanten Titel „Ob du willst oder nicht“ trägt, sagte in einem Interview mit Yildiray Kaymaz, besser bekannt als Ex-Rocker „Ali Osman“, dass es „Frauen gibt, die den Rechtsstaat für einen persönlichen Rachefeldzug ausnutzen“ und Frauen, „die absichtlich zur Polizei geschickt werden“. Er betonte, dass darunter gerade jene leiden, die tatsächlich Opfer von Missbrauch oder Vergewaltigung geworden seien.

Seine Anwältin, Dr. Arabella Pooth, erklärte: „Mein Mandant schweigt derzeit zu den Vorwürfen. Wir haben Akteneinsicht beantragt.“

Bereits in der Vergangenheit war Sinan-G wegen eines Falles im Bereich Sexualdelikte ins Visier der Essener Staatsanwaltschaft geraten. Dabei soll er in einem Videotelefonat widerliche pädophile Fantasien geäußert haben – in dem Gespräch war ein zweijähriges Mädchen Thema. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, da das Kind bei dem Gespräch nicht anwesend war. Die Staatsanwaltschaft begründete dies damit, dass solche Fantasien juristisch nicht strafbar seien, auch wenn dies schwer nachvollziehbar sei.

Fahrlässige Köperverletzung

Doch damit nicht genug: Im September muss sich der Rapper zudem vor dem Amtsgericht wegen fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Am 8. August 2024 soll er in Essen einen Unfall verursacht haben. Laut Anklage beschleunigte Sinan-G mit seinem Mercedes E300 stark, überfuhr eine rote Ampel und kollidierte mit einem BMW Mini. Die 23-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt.

Die nächsten Wochen dürften für Sinan-G turbulente Zeiten werden, während die Ermittlungen zu den Vergewaltigungsvorwürfen weiterlaufen.