„Zwei Jahre schwere Depression" - "Let's Dance"-Star ganz offen

Der Star gibt auf Instagram fünf Fakten über sich bekannt, die man so wahrscheinlich noch nicht gehört hat.

„Let's Dance“-Profitänzer Evgeny Vinokurov zeigt sich auf Instagram von einer ganz persönlichen Seite – und erntet dafür viel Respekt. In einem aktuellen Posting verrät der 33-Jährige gleich fünf Fakten über sich, darunter auch eine sehr private und bislang unbekannte Erfahrung: Er habe zwei Jahre lang an einer schweren Depression gelitten – und sich professionelle Hilfe geholt.

Mehr lesen:

"Stärke zeigt sich..."

„Stärke zeigt sich nicht im Aushalten, sondern im Annehmen“, schreibt der gebürtige Russe. Und weiter: „Schwäche zu zeigen, ist die größte Stärke. Denn genau da beginnt echte Veränderung.“ Worte, die viele seiner knapp 70.000 Follower berühren – und bei einigen persönliche Erinnerungen wachrufen.

Die Offenheit des Tänzers wird von Fans wie Kollegen gleichermaßen gefeiert. Schauspielerin Simone Thomalla, mit der Vinokurov in der 18. Staffel von Let's Dance den achten Platz belegte, reagiert mit drei Herz-Emojis. Unter dem Beitrag melden sich zudem zahlreiche Usern, die selbst psychische Herausforderungen erlebt haben und Vinokurovs Mut loben.





Schwere Kindheit und Jugend

Neben dem Thema Depression teilt der Tänzer auch weitere persönliche Einblicke: So sei er im Alter von 14 Jahren allein nach Deutschland gekommen – für seinen Traum, Tänzer zu werden. „Das hat mich in jeder Hinsicht geprägt“, schreibt er. Außerdem verrät er, dass er in der Schule stets ein Einser-Schüler war – weil er früh verstanden habe, wie das System funktioniere.

Der Instagram-Post zeigt deutlich: Vinokurov will nicht nur sein Leben auf der Bühne teilen, sondern auch jenen Teil, der abseits von Applaus und Kameras stattfindet. Seit Kurzem hat er sich vorgenommen, auf Social Media präsenter zu sein – und dabei auch verletzliche Seiten zu zeigen.

Für viele seiner Fans ist das ein starkes Zeichen: Nicht nur Tanz, auch Offenheit kann berühren.