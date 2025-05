"Ja, ich will!" Hochzeit für Simone Thomalla?

Auf Instagram teilt die Schauspielerin jetzt Fotos von sich als wunderschöne Braut - die Fans drehen durch!

Was für ein Auftritt! Schauspielerin Simone Thomalla (60) sorgt auf Instagram derzeit für ordentlich Wirbel – mit Fotos, die sie im weißen Brautkleid zeigen. Die glamourösen Aufnahmen lassen auf den ersten Blick vermuten, dass der TV-Liebling tatsächlich geheiratet hat. Doch bevor die Hochzeitsglocken geläutet werden: Entwarnung – es ist (leider) nur eine Rolle.

Denn die romantischen Bilder stammen von den Dreharbeiten zur Serie „Doppelhaushälfte“, in der Thomalla in einer der Hauptrollen zu sehen ist. Die Aufnahmen zeigen sie als Braut am Set – samt Schleier, Blumenstrauß und klassischem Hochzeitslook.





Schwer verliebt

In ihrer Bildbeschreibung hält sich die Schauspielerin bewusst bedeckt, was wohl auch den einen oder anderen Fan auf die falsche Fährte geführt hat. Prompt hagelt es Kommentare wie „Alles Gute zur Hochzeit!“ oder „Wow, du siehst umwerfend aus – wer ist der Glückliche?“. Thomalla schreibt dazu: "Ja, ich will - heute auf zdf neo" und klärt somit auch darüber auf, dass es sich nicht um eine reale Hochzeit handelt.

Im Moment ist Thomalla aber wirklich schwer verliebt. Nach vielen Schicksalsschlägen scheint sie in ihrem neuen Freund René ihren Ruhepol gefunden zu haben. "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", sagt Thomalla kürzlich zu Bild.





Freude für Thomalla

Auch wenn es sich also nur um eine TV-Hochzeit handelt, zeigt der Social-Media-Hype: Simone Thomalla begeistert ihr Publikum nach wie vor – ob in Serienrollen oder im echten Leben. Und wer weiß – vielleicht läuten ja tatsächlich bald die Hochzeitsglocken. Bis dahin bleibt der Schleier erstmal reine Requisite.