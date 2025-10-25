DIESE sexy Ex-Spielerfrau als heißer Tipp für das Dschungelcamp

Jetzt wird’s ernst im Urwald: Laut "Bild"-Zeitung steht Simone Ballack, Ex-Frau von Fußballstar Michael Ballack, ganz oben auf der Kandidatenliste für das kommende RTL-Dschungelcamp 2026. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein – ein TV-Deal, der für Gesprächsstoff sorgt.

Nach Informationen der "Bild" aufen die Gespräche zwischen RTL und Simone Ballack "auf Hochtouren". Der Vertrag soll demnach so gut wie fix sein – Anfang 2026 könnte die 48-Jährige nach Australien reisen, um im Dschungelcamp ihre Grenzen zu testen.

© FilmMagic.com/Getty

Bekannt wurde Simone Ballack an der Seite von Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack, mit dem sie viele Jahre verheiratet war. Das Paar galt lange als deutsches Glamour-Duo, trennte sich jedoch 2011. Seither geht Simone ihren eigenen Weg – als Unternehmerin, TV-Persönlichkeit und Mutter. In Interviews betonte sie immer wieder, dass sie "ihren eigenen Kopf" habe – eine Eigenschaft, die ihr im australischen Busch zugutekommen könnte.

© Getty Images

Mehr lesen:

Lilly Becker ist Ballacks Managerin

Unterstützung bekommt sie offenbar von Lilly Becker, ihrer Managerin – und zugleich amtierender Dschungelkönigin. Ein Hinweis, dass Simone Ballack auf die besondere Mischung aus Strategie, Charme und Authentizität setzt.

Dschungelcamp Tag 4 - Lilly Becker © RTL

Auch privat gibt es Neues: Die gebürtige Regensburgerin lebt heute mit dem italienischen Hotelier Gabriele Terzi am Gardasee. Eine Liebesgeschichte, die RTL wohl bestens inszenieren könnte. Doch hinter dem Glamour steckt auch eine berührende Lebensgeschichte: 2021 verlor Simone ihren Sohn Emilio (†18) bei einem tragischen Quad-Unfall in Portugal.

© Instagram

Gerade diese Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit macht Simone Ballack zu einer der spannendsten möglichen Kandidatinnen der neuen Staffel. Zwischen Lagerfeuer, Dschungelprüfungen und emotionalen Momenten könnte sie zur großen Identifikationsfigur des Camps werden.

RTL hat sich zu den Berichten bisher nicht offiziell geäußert. Sollte sich die Teilnahme bestätigen, dürfte Simone Ballack einer der prominentesten Namen der kommenden Staffel sein.